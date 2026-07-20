Argentina pierde la final, pero tendrá festejo: Milei anuncia feriado nacional para recibir a la Selección

El presidente argentino aseguró que decretará día libre cuando los jugadores definan la fecha para festejar el subcampeonato mundial con sus aficionados

Milei prepara feriado por la Selección Argentina. Reuters

La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 no impidió que el gobierno argentino preparara un reconocimiento para la selección Albiceleste. El presidente Javier Milei anunció que decretará un feriado nacional el día en que los futbolistas decidan realizar la celebración oficial junto a los aficionados por el segundo lugar conseguido en la Copa del Mundo.

La medida fue confirmada por el mandatario después de que la Albiceleste cerrara su participación en el torneo con la obtención del subcampeonato, luego de sucumbir en la final por 1-0 en el tiempo extra ante España. Milei explicó que la fecha del feriado dependerá de la decisión del plantel y de la organización del festejo público para recibir a los jugadores y al cuerpo técnico.

“FESTEJO MUNDIAL Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional“, informó a través de sus redes sociales.

FESTEJO MUNDIAL

Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional. — Javier Milei (@JMilei) July 20, 2026

El presidente argentino destacó el desempeño del equipo dirigido por Lionel Scaloni y consideró que la selección merece el reconocimiento de la sociedad por haber alcanzado nuevamente una instancia decisiva del Mundial. Argentina disputó su segunda final consecutiva de Copa del Mundo tras conquistar el título en Qatar 2022.

“Las lecciones que deja este grupo son enormes”, dijo Milei tras el subcampeonato en Radio Mitre. “Este debe ser un momento muy duro para el plantel y el cuerpo técnico, pero cuando baje la espuma se van a dar cuenta de que lo que han hecho es de una magnitud enorme“, agregó.

La decisión de establecer un feriado nacional busca facilitar la presencia de los aficionados en las calles durante la celebración, aunque todavía no existe una fecha definida. La organización dependerá de la agenda del equipo, los jugadores y las autoridades encargadas del recibimiento.

Argentina cerró el Mundial 2026 como una de las selecciones protagonistas del torneo, con Lionel Messi como líder de una generación que alcanzó dos finales mundialistas consecutivas y mantuvo al equipo sudamericano entre los principales contendientes del futbol internacional.

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