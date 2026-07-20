La Copa en tus Manos, en vivo | Domingo 19 de julio

La Copa en Tus Manos analiza el triunfo de España ante Argentina, el título mundial y la despedida de Lionel Messi del torneo

España volvió a escribir su nombre en la historia del futbol mundial tras conquistar su segundo título de Copa del Mundo. En una final disputada ante Argentina, la selección dirigida por Luis de la Fuente se impuso por 1-0 y confirmó el éxito de una generación que alcanzó la cima del futbol internacional.

En La Copa en Tus Manos analizamos las claves del triunfo español, el planteamiento que permitió superar a la Albiceleste y los momentos determinantes de una final cerrada, en la que ambos equipos llegaron con la intención de quedarse con el trofeo más importante del deporte.

La selección española logró sumar una nueva estrella a su escudo después del campeonato conseguido en 2010 y consolidó un proceso que combinó experiencia y juventud. Jugadores como Lamine Yamal, Rodri, Pedri y Nico Williams fueron protagonistas de un equipo que mantuvo su identidad durante todo el torneo.

Además, repasamos la actuación de Argentina, que no pudo defender el título conseguido en Qatar 2022 y terminó como subcampeona del mundo. La Albiceleste llegó nuevamente al partido definitivo, pero se encontró con una España que logró imponer sus condiciones para quedarse con la Copa del Mundo.

Uno de los grandes temas de análisis será la despedida mundialista de Lionel Messi. El capitán argentino disputó su último encuentro en una Copa del Mundo y cerró una etapa histórica con la selección, después de conquistar el Mundial de 2022 y convertirse en uno de los futbolistas con mayor impacto en la historia del torneo.

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