Bocha Batista deja en claro su postura sobre el futuro de Keylor Navas en Costa Rica

Las declaraciones del técnico llegaron después de que el propio Navas manifestara su intención de conversar sobre un eventual regreso.

Keylor Navas ha sido fundamental para los Pumas | Imago7

Fernando “Bocha” Batista se refirió por primera vez al posible regreso de Keylor Navas a la Selección de Costa Rica. El entrenador argentino fue consultado sobre el futuro del experimentado guardameta durante una entrevista concedida a Radio Columbia, en la que explicó cómo analiza la situación del histórico futbolista dentro del proceso que impulsa al frente del combinado nacional.

Las declaraciones del técnico llegaron después de que el propio Navas manifestara su intención de conversar sobre una eventual vuelta al equipo. El tema ha generado expectativa entre los aficionados, ya que el arquero continúa en actividad y sigue siendo una de las figuras más importantes en la historia del fútbol costarricense.

Batista dejó en claro que mantiene una valoración muy alta sobre la trayectoria del portero, aunque también recordó que la selección atraviesa una etapa de renovación con la mirada puesta en los próximos años. Por ese motivo, aseguró que cualquier decisión se tomará luego de un diálogo entre ambas partes.

Bocha Batista mantiene su proyecto sin cerrar la puerta a Keylor Navas

“Keylor tiene mis respetos porque es el mejor jugador de la historia de Costa Rica. Hoy está en actividad, así que seguramente en algún momento hablaremos. Nosotros hemos iniciado un proceso de ver a algunos jugadores jóvenes proyectando el próximo Mundial, pero seguramente en algún momento mantendremos una charla”, aseguró Batista.

El seleccionador también explicó que la experiencia y el presente deportivo del arquero son aspectos que considera importantes. Sin embargo, reiteró que el proyecto de la Selección Nacional busca preparar un plantel competitivo con vistas al Mundial de 2030, dando espacio al crecimiento de nuevas generaciones.

“Primero, porque se merece mi respeto a su trayectoria; segundo, porque está en un nivel muy bueno. Así que bueno, seguramente en poco tiempo, en algún momento tendremos una charla y veremos también lo que quiere él para la selección”, remarcó el entrenador argentino.

Además de referirse a Navas, Batista comentó que continúa trabajando con futbolistas de la categoría Sub-23, quienes forman parte de la planificación para las próximas competiciones. El objetivo del cuerpo técnico es que esos jugadores comiencen a sumar experiencia internacional y puedan consolidarse en el futuro.

Costa Rica también ya tiene definidos los próximos desafíos de su calendario. La fecha FIFA de septiembre y el sorteo de la Nations League aparecen como las siguientes metas del equipo, mientras el cuerpo técnico continúa evaluando el plantel que afrontará el nuevo ciclo rumbo a las próximas competiciones internacionales.

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