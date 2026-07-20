Messi y Argentina se marchan en silencio tras perder la final del Mundial 2026

La Albiceleste dejó el estadio sin declaraciones después de caer ante España y quedarse sin el bicampeonato mundial

Argentina, entre lágrimas y silencio: así fue la salida de la Albiceleste. Reuters

La derrota en la final del Mundial 2026 dejó un ambiente de tristeza dentro de la selección de Argentina. Tras caer ante España en el partido por el título, los futbolistas albicelestes abandonaron el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey sin ofrecer declaraciones ante los medios, con Lionel Messi al frente del grupo que decidió no hablar después del encuentro.

El capitán argentino, quien había liderado al equipo durante todo el torneo en busca de un segundo campeonato mundial consecutivo, fue uno de los jugadores que optó por mantener silencio tras el resultado. La Albiceleste no pudo repetir la hazaña de Qatar 2022 y terminó como subcampeona del mundo luego de caer ante España por 1-0 en el tiempo extra.

La frustración después de quedarse a un paso del título

Argentina llegó al último partido del torneo con la posibilidad de convertirse en la primera selección en ganar dos Mundiales consecutivos desde Brasil en 1958 y 1962. Sin embargo, España impidió ese objetivo y levantó la Copa del Mundo.

La caída significó un golpe para una generación que había acumulado títulos en los últimos años, con la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar como antecedentes. El grupo dirigido por Lionel Scaloni volvió a disputar una final mundialista, aunque esta vez no logró cerrar el ciclo con otro trofeo.

La selección de Argentina dejó el Mundial 2026 con la sensación de haber mantenido su protagonismo en la élite del fútbol bajo el mando de Lionel Scaloni. Ahora, la atención estará puesta en el futuro de esta generación y en las decisiones que tomarán algunos de sus referentes. Messi, quien disputó otra Copa del Mundo como líder de la Albiceleste, vuelve a quedar en el centro de las miradas después de un torneo en el que volvió a ser determinante para su selección.

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