‘Moyo’ Contreras cerró su carrera con una emotiva despedida en Comunicaciones

El encuentro reunió a la actual plantilla crema y a un equipo integrado por amigos y exfutbolistas que compartieron distintas etapas de la carrera del volante.

Moyo Contreras, junto a sus hijos en la celebración | X: @CremasOficial

José Manuel Contreras puso punto final a una extensa trayectoria como futbolista profesional. El histórico mediocampista disputó su último partido en el Estadio Cementos Progreso, donde recibió el reconocimiento de aficionados, compañeros y exjugadores en una jornada dedicada a celebrar su legado con la camiseta de Comunicaciones.

El encuentro reunió a la actual plantilla crema y a un equipo integrado por amigos y exfutbolistas que compartieron distintas etapas de la carrera del volante. El partido tuvo un ambiente de homenaje y permitió que el público acompañara a uno de los jugadores más representativos del fútbol guatemalteco en sus últimos minutos dentro del campo.

Durante el primer tiempo, Contreras defendió los colores de Comunicaciones, club con el que escribió gran parte de su historia deportiva. Más tarde cambió de equipo para compartir la cancha con varias figuras que marcaron diferentes épocas del fútbol nacional, en un cierre cargado de recuerdos.

El legado de José Manuel Contreras en el fútbol guatemalteco

La despedida también estuvo acompañada por goles. “El Moyo” convirtió un tiro libre para Comunicaciones antes del descanso y, en la segunda parte, volvió a marcar desde el punto penal con el conjunto de sus amigos. De esa manera, pudo celebrar junto a ambos equipos en una noche especial para su carrera.

A lo largo de más de dos décadas como profesional, Contreras dejó una huella importante en el fútbol de Guatemala. Además de vestir la camiseta de Comunicaciones, también jugó para Xelajú MC y Antigua GFC. Su trayectoria internacional incluyó pasos por clubes de Argentina, Uruguay y Chile, ampliando su experiencia fuera del país.

Con la Selección de Guatemala también fue un futbolista habitual durante varios años. Desde su debut en 2006 acumuló 80 partidos internacionales y aportó cinco goles, convirtiéndose en uno de los referentes del combinado nacional en distintas competiciones.

Al finalizar el encuentro, el mediocampista agradeció a todas las personas que lo acompañaron durante su carrera. En su mensaje destacó el apoyo de su familia, de sus compañeros, de los entrenadores que lo dirigieron y de la dirigencia de Comunicaciones, además de dedicar unas palabras a los aficionados.

Con más de 500 partidos oficiales, 77 goles y 11 títulos obtenidos con Comunicaciones, José Manuel Contreras se despidió del fútbol profesional dejando un recorrido que lo ubica entre los jugadores más importantes en la historia reciente del club. Ahora comenzará una nueva etapa, mientras el fútbol guatemalteco despide a uno de sus referentes.

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