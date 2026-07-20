España apaga el imponente ataque de Argentina y conquista el Mundial

La albiceleste firmó un total de 19 goles en el torneo, siendo la segunda selección más goleadora del torneo. Anotó al menos dos goles en cada uno de sus encuentros previos

Messi y el ataque de Argentina, desapareció | Reuters

España cerró el Mundial 2026 con el título después de superar a Argentina por 1-0 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en un partido que se definió en los tiempos extra con el gol de Ferran Torres. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente logró contener a una selección argentina que llegó a la final como una de las ofensivas más productivas del torneo y que había marcado en todos sus encuentros anteriores.

El equipo sudamericano llegó al duelo por el campeonato con 19 goles en siete partidos, cifra que lo colocó como la segunda mejor ofensiva de la Copa del Mundo, solo por detrás de Francia e Inglaterra, ambas con 20 anotaciones, cifra a la que llegaron en su duelo por el tercer lugar.

Argentina había mantenido una constante durante todo el torneo: marcar al menos dos goles en cada compromiso disputado antes de la final. Sin embargo, frente a España encontró un equipo que lo obligó a concentrarse más en labores defensivas que en acercarse a la meta de Unai Simón. El duelo por el título representó el primer partido del Mundial en el que Argentina no consiguió marcar, después de superar la fase de grupos y las rondas eliminatorias con una producción ofensiva que la llevó hasta el último encuentro del torneo.

España, por su parte, llegó a la final como la selección con menos goles recibidos en la competencia. En sus ocho partidos disputados, el equipo de Luis de la Fuente únicamente permitió una anotación, registrada en los cuartos de final ante Bélgica, cuando recibió un tanto en el triunfo por 2-1.

La selección de Argentina contaba con diferentes alternativas en ataque, sin embargo hombres como Julián Álvarez, Lionel Messi y Enzo Fernández tuvieron que apoyar en la zaga ante el vendaval mostrado por el conjunto europeo. La última línea española , si bien no tuvo mucho trabajo, mantuvo el orden durante los 90 minutos y los tiempos extra, mientras sus futbolistas buscaron aprovechar los espacios para generar las ocasiones que terminaron definiendo el campeonato.

El gol de Ferran Torres llegó después de más de 100 minutos de insistencia española y rompió el equilibrio de una final que mantuvo el marcador sin movimientos durante gran parte del encuentro. La anotación significó el cierre del ciclo mundialista de Lionel Messi con Argentina y puso fin al reinado de la selección sudamericana como campeona del mundo.

Con el título del Mundial 2026, España confirmó un torneo en el que combinó la producción ofensiva con la solidez defensiva. La selección de Luis de la Fuente terminó como la defensa menos goleada de la competencia y consiguió detener a una Argentina que había encontrado el arco rival en cada partido previo a la final.

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