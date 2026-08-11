De la Liga de Expansión al Mundial 2026: la cantera invisible que sostuvo a México

La Liga de Expansión aparece como una pieza clave en el desarrollo de varios futbolistas que terminaron llegando al Tri y disputando el Mundial 2026

El Tri del Mundial 2026 también nació en la Liga de Expansión. Imago 7

La Liga de Expansión tuvo un papel importante en la formación y consolidación de varios jugadores que terminaron integrando a la selección mexicana durante el Mundial 2026. El torneo funcionó como una plataforma de desarrollo para futbolistas que encontraron minutos, continuidad y experiencia competitiva antes de dar el salto a la Liga MX y posteriormente al Tricolor.

El antecedente toma mayor relevancia en medio del debate por el futuro del ascenso y descenso en el fútbol mexicano. La presencia de jugadores formados o impulsados desde la Liga de Expansión refuerza el argumento de que la categoría no solo cumple una función competitiva, sino que también puede convertirse en un espacio determinante para nutrir a los clubes de Primera División y a las selecciones nacionales. LEE LA NOTA COMPLETA

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