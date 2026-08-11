Aurora FC incorpora a un defensor paraguayo para el Apertura 2026

El futbolista tuvo que buscar una opción para continuar su carrera y encontró en Aurora un destino para mantenerse en la Liga Nacional.

Aurora busca dar pelea en el Apertura | Facebook: Aurora

Aurora FC continúa ajustando su plantel durante el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala y confirmó la incorporación del defensor paraguayo Marcos Acosta. El zaguero se suma al equipo militar después de haber quedado fuera de los planes de Cobán Imperial para esta temporada y ahora tendrá una nueva oportunidad en el fútbol guatemalteco.

Acosta ya conoce el campeonato nacional gracias a su experiencia con Cobán Imperial durante el Clausura 2026. En ese torneo tuvo participación en 22 encuentros, números que le permitieron mantenerse como una alternativa habitual dentro del plantel dirigido por los príncipes azules.

La llegada del paraguayo se produce después de que no fuera considerado por Cobán para el inicio del nuevo campeonato. Ante ese escenario, el futbolista tuvo que buscar una opción para continuar su carrera y encontró en Aurora un destino para mantenerse en la Liga Nacional.

Marcos Acosta amplía las opciones defensivas de Aurora

Con este movimiento, Aurora suma una nueva pieza a su plantel y eleva a ocho el número de incorporaciones realizadas para el Apertura 2026. Antes de Acosta habían llegado Carlos Flores, Julio Rodríguez, Hugo del Cid, Roger Hernández, Héctor Morales, José Grajeda y Juan Gómez, como parte de los cambios realizados por la institución.

El nuevo refuerzo se integra a un equipo que consiguió su primera victoria del campeonato en la tercera jornada. Aurora derrotó 3-1 a Comunicaciones el pasado sábado y consiguió tres puntos que le permiten comenzar a recuperar terreno después de las primeras fechas del certamen.

Ahora, el conjunto militar deberá preparar su próximo compromiso. Aurora visitará a Deportivo San Pedro el domingo, en un encuentro en el que buscará darle continuidad al resultado conseguido frente a Comunicaciones. Acosta podrá convertirse en una alternativa para el cuerpo técnico mientras se adapta nuevamente a la competencia.

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