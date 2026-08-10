Concacaf, UEFA y AFC acorralan a Gianni Infantino: “Se rompió la confianza mediante el engaño”

Las asociaciones de Europa, Asia, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe indicaron que no fueron consultados por las últimas decisiones de FIFA

La Concacaf, UEFA y AFC, confederaciones que rigen el fútbol de Europa, Asia, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, publicaron una carta abierta este lunes 10 de agosto para recordarle a Gianni Infantino que las decisiones de FIFA no giran en torno a un solo hombre. La postura llega en medio de la crisis que vive el fútbol mundial tras la polémica propuesta, finalmente descartada, de vender la quinta parte de la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes a capital privado.

Las tres confederaciones firmaron un documento de poco más de dos cuartillas en el que explican que este deporte “no es una posesión”, en referencia a la propuesta del presidente de la FIFA para crear una nueva estructura empresarial que gestione los derechos comerciales, de transmisión y otros negocios relacionados con el Mundial y el Mundial de Clubes. El proyecto generó dudas después de que un sector del fútbol mundial denunciara que no fue consultado. Sin olvidar que también había críticas porque uno de los fondos de inversión que estaba interesado tiene vínculos con el hermano de Jared Kushner, yerno de Donald Trump.

“El liderazgo en el fútbol no es un bien que se posea. No consiste en ostentar —ni en exigir— el poder para ejercerlo. Es un deber de servicio hacia la familia del fútbol que lo confía. Cuando se rompe la confianza mediante el engaño, cuando una persona se antepone al colectivo que le ha confiado la autoridad, ese deber ha sido abandonado”, indica un extracto de la carta.

El texto fue firmado por Aleksander Ceferin y Theodore Theodoridis, representantes de UEFA; Victor Montagliani y Philippe Moggio, por parte de la Concacaf; además de Salman Bin Ibrahim Al Khalifa y Datuk Seri Windsor John, figuras de la AFC. Sin embargo, el documento no menciona de forma directa a Gianni Infantino y solo se puede inferir que las críticas apuntan al presidente de la FIFA por el contexto y la división que existe en torno a las últimas decisiones del organismo.

Tan solo la semana pasada, la Federación Internacional de Fútbol Asociación publicó un comunicado de prensa para cerrar filas a favor de Gianni Infantino tras una reunión con altos mandos del organismo. La FIFA denunció que existe una campaña para “socavar” el liderazgo de su presidente y reiteró que fue elegido democráticamente por las 211 asociaciones miembro. Sin embargo, Concacaf, UEFA y AFC cuestionaron que dicha reunión no incluyera al comité completo.

“Esta reciente reunión, en la que se convocó en el extranjero a un número selecto de miembros del Comité de Gestión de la FIFA —y no al Comité al completo—, en lugar de que los dirigentes se desplazaran a Zúrich para dirigirse al corazón de la FIFA, su personal, no hace sino reforzar estas preocupaciones y representa una continuación del mismo patrón de conducta que nos ha llevado a esta situación. No es la conducta propia de un guardián del fútbol, sino de alguien que cree que el fútbol le debe rendir cuentas a él”, señalan tres de las seis confederaciones que administran el fútbol mundial.

El proyecto FIFA Forward Enterprise contemplaba la venta de hasta el 20 por ciento de los derechos de la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes, con la promesa de recaudar hasta 4 mil 200 millones de dólares. Sin embargo, la iniciativa generó cuestionamientos por parte de UEFA, la AFC, Concacaf y diversas figuras del fútbol mundial, principalmente por la forma en que fue impulsada y ante la supuesta falta de consulta con las 211 asociaciones miembro de la FIFA. Aunque finalmente la propuesta fue descartada, el comunicado conjunto pone el foco en el liderazgo de Gianni Infantino y plantea dudas sobre la manera en que se han tomado las decisiones dentro del máximo organismo del fútbol mundial. Las tres confederaciones consideran que la iniciativa fue un “error de juicio” debido al corto plazo en que fue presentada y a la falta de una consulta significativa, además de reiterar que su postura no está relacionada con el dinero.

“Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, distancia donde debería haber transparencia. Estas no son las cualidades que el fútbol merece en sus dirigentes. Por eso hemos adoptado esta postura: no a la ligera ni por nuestra cuenta, sino juntos, y por el deber que tenemos para con el fútbol al que servimos”, sentencia.

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