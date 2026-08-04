Del Fan Fest a nuevas canchas: el legado que dejó el Mundial 2026 en la CDMX

La capital mexicana reportó más de 10 millones de asistentes entre partidos, actividades culturales y programas sociales

Así transformó el Mundial 2026 a la Ciudad de México. REUTERS

La Ciudad de México cerró su participación como sede del Mundial 2026 con un impacto que superó los cinco partidos disputados en la capital. El balance del Host City registró 10 millones 28 mil 923 asistentes en distintas actividades, entre ellas el Fan Fest, la Aldea Global, exposiciones, conciertos y encuentros relacionados con el torneo.

El legado también incluyó la rehabilitación de canchas en zonas vulnerables, nuevos espacios de convivencia e infraestructura deportiva. Además, 404 mil 120 aficionados acudieron a los encuentros mundialistas en la ciudad, mientras 2.5 millones visitaron el Fan Fest y 3.9 millones participaron en la experiencia Gigantes de Fútbol. LEE LA NOTA COMPLETA

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