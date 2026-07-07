Del sueño al adiós: los aciertos y errores que definieron el Mundial de México

AS México analizó los cuatro aciertos y cuatro errores que marcaron el camino del Tricolor durante su participación en el Mundial 2026

Las claves del Mundial 2026 de la selección mexicana. Imago 7

La participación de México en el Mundial 2026 dejó motivos para la ilusión, pero también aspectos que terminaron por costarle la eliminación ante Inglaterra. AS México destacó entre los principales aciertos la unión del grupo construida por Javier Aguirre, el crecimiento de jugadores como Gilberto Mora, Erick Lira y Johan Vásquez, el legado que deja el estratega rumbo al proceso encabezado por Rafael Márquez y la conexión que volvió a generar la Selección Mexicana con la afición durante el torneo.

En contraste, el análisis señala cuatro factores que influyeron en el adiós del Tricolor: las decisiones tácticas de Aguirre en los minutos decisivos ante Inglaterra, la caída anímica tras los dos goles consecutivos de Jude Bellingham, las dudas futbolísticas mostradas durante parte de la fase de grupos y el tiempo que tardó el cuerpo técnico en encontrar la mejor versión ofensiva del equipo con Gilberto Mora como pieza importante. LEE LA NOTA COMPLETA

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