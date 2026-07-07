México, Estados Unidos y Canadá: ¿Qué anfitrión hizo mejor papel en el Mundial 2026?

Las tres selecciones que fueron sede de la Copa del Mundo cayeron eliminadas en la ronda de octavos de final

El Mundial 2026 dejó un golpe compartido para sus tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá quedaron eliminados en la fase de octavos de final. Ninguno logró instalarse entre los ocho mejores del torneo, pese a jugar buena parte de su camino con el respaldo de su público y dentro de una edición histórica, celebrada por primera vez de manera conjunta en tres países.

A partir de los números, México fue el anfitrión con mejor desempeño global. El equipo dirigido por Javier Aguirre terminó la fase de grupos con paso perfecto en el Grupo A: tres victorias en tres partidos, nueve puntos, seis goles a favor y ninguno en contra. El Tri venció 2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y 3-0 a Chequia, por lo que llegó a la ronda de dieciseisavos como uno de los equipos más sólidos de la primera fase.

En la primera eliminatoria directa, México mantuvo esa línea al derrotar 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México. Su eliminación llegó en octavos frente a Inglaterra, en un partido de alto ritmo que terminó 3-2 a favor de los ingleses. Aunque el resultado volvió a dejar al Tricolor fuera antes de los cuartos de final, sus cifras finales fueron las mejores entre los anfitriones: cinco partidos, cuatro triunfos, una derrota, 10 goles a favor, tres en contra y diferencia de +7.

Estados Unidos aparece como el segundo anfitrión mejor colocado en el comparativo. El equipo de Mauricio Pochettino terminó líder del Grupo D con seis puntos, producto de sus triunfos 4-1 ante Paraguay y 2-0 contra Australia, además de una derrota 3-2 frente a Turquía. En esa primera ronda marcó ocho goles y recibió cuatro, una producción ofensiva alta, aunque con menor equilibrio defensivo que México.

En dieciseisavos, Estados Unidos superó 2-0 a Bosnia y Herzegovina, resultado que le permitió ganar una eliminatoria mundialista por primera vez desde 2002. Sin embargo, su camino terminó en octavos con una derrota 1-4 ante Bélgica en Seattle. En total, la selección estadounidense cerró con cinco partidos, tres victorias, dos derrotas, 11 goles a favor y ocho en contra, la mayor cuota ofensiva de los tres anfitriones, pero también la defensa más castigada.

Canadá, por su parte, tuvo un arranque competitivo en el Grupo B. Sumó cuatro puntos después de empatar 1-1 con Bosnia y Herzegovina, golear 6-0 a Qatar y caer 2-1 ante Suiza. Sus números en la fase de grupos fueron positivos, con ocho goles a favor y tres en contra, además de una diferencia de +5 que le permitió avanzar como segundo de sector.

El conjunto canadiense también superó los dieciseisavos de final, tras vencer 1-0 a Sudáfrica. No obstante, su despedida fue una de las más duras entre los anfitriones, al perder 3-0 frente a Marruecos en octavos de final. Canadá terminó con cinco partidos, dos victorias, un empate, dos derrotas, nueve goles anotados, seis recibidos y diferencia de +3.

El balance final deja a México por encima de Estados Unidos y Canadá, no solo por haber sumado más victorias, sino por su rendimiento defensivo y su paso perfecto en la fase de grupos. Estados Unidos tuvo más goles a favor, pero recibió demasiados en los momentos de mayor exigencia, mientras que Canadá fue competitivo en la primera ronda, aunque su derrota ante Marruecos redujo el peso de su campaña.

Así, los tres anfitriones cumplieron con avanzar a la fase de eliminación directa y superar los dieciseisavos, pero ninguno logró convertir la localía en un boleto a cuartos de final. Por números, regularidad y diferencia de goles, México fue el que dejó el mejor papel, seguido por Estados Unidos y Canadá, en una Copa del Mundo que terminó un poco pronto para los tres países sede.

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