Gilberto Mora habría salido de cambio por estar afectado mentalmente tras error en el gol de Inglaterra

Alberto Lati reflexionó sobre la salida de Julián Quiñones y Gilberto Mora en la eliminación de México ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial

Apenas han pasado 24 horas desde que la selección mexicana fue eliminada de la Copa del Mundo 2026 ante Inglaterra en los octavos de final y un sector de la afición señaló a Javier Aguirre, director técnico del Tricolor, como el principal responsable de la derrota en el Estadio Ciudad de México por los cambios que realizó.

El Vasco decidió hacer algunas modificaciones en el segundo tiempo en el partido, sacando a Gilberto Mora al minuto 61 por Santiago Gimenez y le dio descanso a Julián Quiñones al 81′ para darle paso a Guillermo Martínez. Algo que no fue del agrado por parte de los seguidores del Tricolor.

Alberto Lati dio a conocer su opinión sobre dichos cambios del estratega nacional. Nuestro especialista señaló en La Delantera que la salida de Mora se habría dado porque el juvenil de 17 años pudo mostrarse un poco afectado mentalmente, ya que él cometió el error de perder la pelota en la segunda anotación del cuadro inglés.

“El caso de Morita, te dio un oro en el partido, y yo creo que mentalmente sí quedó afectado por el hecho del segundo gol en el que él pierde la pelota y parte del fútbol es perderla, así es esto. Además necesitabas cambios que te dieran frescura”, comentó en La Delantera.

Lati también mencionó que el error es parte del fútbol y que su sustitución se debió a que la selección mexicana necesitaba refrescar sus líneas, con el fin de seguir ofendiendo y tratar de encontrar el empate en el Estadio Ciudad de México.

Por otra parte, sobre el cambio de Julián Quiñones, mencionó que él estando en el inmueble notó el cansancio del atacante nacional. Al grado de ver su manera de respirar por el desgaste físico que hizo en el Coloso de Santa Úrsula, en el que buscó en todo momento la anotación del empate y recuperar la posesión de la pelota.

“Quiñones estaba fundido. No solo lo que ataca, no paró de perseguir ingleses y desgastarse, de verdad estaba muy cansado. Incluso cuando sale de la cancha, lo ves que es con el pecho a lo que da”, concluyó.

Al final, Alberto Lati mencionó que no tiene argumentos para señalar el trabajo del cuerpo técnico de la selección mexicana como el principal responsable de la derrota ante Inglaterra y la eliminación de la Copa del Mundo 2026.

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