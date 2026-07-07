René Higuita, en problemas por testaferrato: extinción de dominio a apartamento del Cartel de Medellín

El actuar líder institucional de Atlético Nacional aparece como copropietario del bien inmueble junto a un familiar.

René Higuita, líder institucional de Atlético Nacional. – Vizzor Image.

Si bien toda la atención en Colombia por estos días está puesta en el Mundial 2026 y en el mercado de fichajes de los clubes cafeteros, hay una noticia de orden judicial que toca a uno de los nombres más emblemáticos del balompié. Un juez de Medellín decretó la extinción de dominio para un apartamento que aparece a nombre del exportero y que ocupa el cargo de líder institucional en Atlético Nacional actualmente.

Según la información reportada por Caracol Radio, el despacho que emitió la orden judicial fue el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín. Tras una investigación, la justicia determinó que el bien inmueble tenía un origen ilícito atado directamente con integrantes del Cartel de Medellín, organización criminal que operó hace casi 40 años.

Las indagaciones de la Fiscalía arrojaron una trazabilidad en la que el apartamento, ubicado en el barrio El Poblado de Medellín, perteneció a Gustavo Cuartas Rendón, siendo testaferro de los hermanos William Moncada y Gerardo Kiko Moncada. Como parte del plan para el ocultamiento de bienes y dineros del narcotráfico, se hicieron varios traspasos más hasta llegar al nombre de René Higuita y un familiar suyo.

El citado reporte indica que el acerbo probatorio del ente investigador estuvo compuesto por conceptos de peritos, testimonios y documentos que permitieron inferir las maniobras de ocultamiento de la propiedad. Detalla que hubo un estudio grafológico que encontró una firma falsa en una escritura, elemento que sumó a las pesquisas hacia la utilización de personas para esconder bienes de la mafia.

Tras el fallo judicial, lo que viene es un trámite en el que el Estado tomará posesión de la propiedad para quedar a nombre de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar y rematar bienes incautados a las organizaciones criminales. Por ahora, no hay un pronunciamiento por parte de René Higuita ni de Atlético Nacional sobre esta situación.

No es la primera vez que el exguardameta se ve involucrado en problemas con la justicia por asuntos ligados al extinto Cartel de Medellín. En 1991, fue cuestionado por ir a la Cárcel de La Catedral para visitar a Pablo Escobar y con quien mantenía una amistad. Además, en 1993, Higuita estuvo en prisión durante más de seis meses por haber mediado en la liberación de una niña secuestrada en un caso que involucraba a personas cercanas a la organización criminal.

Por estos días, el líder institucional de Atlético Nacional se encuentra en Estados Unidos acompañando a la Selección Colombia en los partidos del Mundial 2026. Se desconoce si la Fiscalía está tramitando cargos contra exfutbolista por el delito de testaferrato, pues el reporte inicial no indica que el fallo judicial incluya alguna orden de captura por los acontecimientos descritos.

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