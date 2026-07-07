La Copa en tus Manos, en vivo | Lunes 6 de julio

La Copa en Tus Manos analiza la eliminación de México, el adiós de Cristiano Ronaldo y la caída del último anfitrión del Mundial 2026

Los octavos de final del Mundial 2026 dejaron una jornada cargada de historias y en La Copa en Tus Manos se analizarán todos los temas que marcaron el rumbo de la Copa del Mundo. El programa repasará la eliminación de la selección mexicana frente a Inglaterra, el triunfo de España sobre Portugal que significó el adiós mundialista de Cristiano Ronaldo y la goleada de Bélgica sobre Estados Unidos, resultado con el que cayó el último anfitrión que seguía con vida en el torneo.

Uno de los temas centrales será el análisis del 3-2 con el que Inglaterra eliminó a México en el Estadio Azteca. El equipo de Javier Aguirre quedó fuera en los octavos de final pese a competir hasta los últimos minutos, por lo que la mesa debatirá las decisiones tácticas, el desempeño de los futbolistas mexicanos y lo que deja este proceso rumbo al cierre del Mundial celebrado en México, Estados Unidos y Canadá.

También habrá espacio para revisar el partido entre España y Portugal, definido con un gol de Mikel Merino en los instantes finales. La victoria de La Roja no solo significó el pase a los cuartos de final, sino que puso fin al recorrido de Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo, al tratarse de la última participación mundialista del delantero portugués.

Los especialistas de La Copa en Tus Manos abordarán el legado que deja Cristiano Ronaldo tras una carrera que incluyó récords individuales, títulos con clubes y una Eurocopa con Portugal, aunque sin poder conquistar el trofeo más importante del fútbol de selecciones. Además, discutirán el futuro del conjunto portugués tras la eliminación.

Otro de los encuentros que será tema de conversación es la victoria de Bélgica por 4-1 sobre Estados Unidos. Los Diablos Rojos aprovecharon los errores del cuadro dirigido por Mauricio Pochettino para avanzar a los cuartos de final y, de paso, dejar sin representantes a los tres países anfitriones, luego de las eliminaciones previas de Canadá y México.

Con el panorama de los cuartos de final prácticamente definido, La Copa en Tus Manos ofrecerá el análisis, las reacciones y el debate de una jornada que modificó el rumbo del Mundial, además de revisar los cruces que definirán a los semifinalistas del torneo y a los equipos que mantienen vivo el sueño de conquistar la Copa del Mundo.

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