Resultados octavos de final Mundial 2026: resumen, goles y marcadores del 6 de julio

La Copa del Mundo 2026 tiene una doble cartelera este lunes 6 de julio para definir a las últimas selecciones que pasen a los cuartos de final

Cristiano Ronaldo le dice adiós a las Copas del Mundo | Reuters

La actividad de los octavos de final del Mundial 2026 continúa este lunes 6 de julio con dos encuentros que prometen emociones y que definirán a nuevos clasificados a la siguiente ronda. Portugal, España, Estados Unidos y Bélgica saltarán al terreno de juego con la misión de conseguir su boleto a los cuartos de final y mantenerse en la pelea por el campeonato.

Hasta el momento, los cruces de cuartos de final ya tienen confirmados los partidos entre Francia y Marruecos, así como el enfrentamiento entre Noruega e Inglaterra. Este lunes se conocerán otros dos invitados a la antesala de las semifinales, en una jornada clave para las selecciones que aún sueñan con levantar el trofeo de la FIFA.

Resultados de los octavos de final del 6 de julio en el Mundial 2026

La sexta y última Copa del Mundo de Cristiano Ronaldo llegó a su fin de la manera más dolorosa. El astro portugués, quien había anunciado que el Mundial 2026 sería su despedida de la máxima cita del fútbol, vio cómo España acabó con el sueño de conquistar el único gran título que faltó en su carrera. En un partido sumamente tenso disputado en Dallas, la Roja se impuso 1-0 gracias a un gol de Mikel Merino en el tiempo de compensación, suficiente para dejar fuera a Portugal y poner punto final a la trayectoria mundialista de CR7. El encuentro estuvo marcado por la intensidad y las oportunidades para ambos equipos, con intervenciones decisivas de los porteros Diogo Costa y Unai Simón, además de un reclamo de penalti por parte de Ronaldo que el árbitro no sancionó.

Tras una primera mitad llena de emociones, el partido perdió ritmo en el complemento, agravado por la lesión de Nuno Mendes, una de las principales armas ofensivas de Portugal. Cuando todo apuntaba a una prórroga, España aprovechó una jugada a balón parado para encontrar el gol de la victoria: Ferran Torres asistió a Merino, quien batió a Diogo Costa para sentenciar la clasificación. Portugal todavía tuvo una última oportunidad en un remate peinado por Bernardo Silva que pasó apenas por encima del arco, pero el empate nunca llegó. Con ello, Cristiano Ronaldo se despidió definitivamente de los Mundiales sin haber podido levantar el trofeo, mientras España avanzó a los cuartos de final por primera vez desde la conquista de su histórico título en Sudáfrica 2010.

El gol de Mikel Merino en el España vs Portugal | Reuters

Estados Unidos vs Bélgica | Estadio Seattle México : 18:00 horas por ViX. Centroamérica : 18:00 horas por Honduras: Tigo Sports y HRN; Guatemala: TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports y FOX; Costa Rica: FOX. Estados Unidos : 20:00 horas del Este y 17:00 horas del Pacífico por FOX, fuboTV, Universo y Telemundo. Colombia : 19:00 horas por DIRECTV Sports y Paramount+. Argentina : 21:00 horas por Flow Sports, DIRECTV Sports, TyC Sports y Paramount+.

| Estadio Seattle

Tiempos extra o penales: los criterios de desempate para clasificar a los cuartos del Mundial 2026

Si un partido de eliminación directa termina empatado tras los 90 minutos, se juega una prórroga de 30 minutos, dividida en dos tiempos de 15. El reglamento ya no contempla el gol de oro, por lo que el tiempo extra se disputa completo sin importar si alguno de los equipos toma ventaja en el marcador.

En caso de que el empate se mantenga después de los 120 minutos, el ganador se define en una tanda de penales. Cada selección realiza cinco disparos y, si el empate continúa, la serie se extiende a muerte súbita hasta que uno anote y el otro falle en la misma ronda. Además, los entrenadores pueden realizar una sexta sustitución durante la prórroga para afrontar el desgaste físico del tiempo suplementario.

Agenda del 7 de julio: los partidos del Mundial de este martes

Los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 quedarán definidos este martes 7 de julio con dos enfrentamientos que prometen altas dosis de emoción y que marcarán el destino de Argentina, Egipto, Suiza y Colombia en el torneo. La Albiceleste intentará mantenerse en la pelea por el bicampeonato de la mano de Lionel Messi, mientras que los Faraones confían en el liderazgo de Mohamed Salah para protagonizar una de las grandes sorpresas de la competición. En la otra llave, el conjunto helvético buscará confirmar el crecimiento que ha mostrado en los últimos años y dar un paso histórico hacia la élite mundial, aunque enfrente tendrá a una selección cafetera que aspira a consolidar a una de las generaciones más talentosas de toda su historia.

Argentina vs Egipto | Estadio Atlanta México : 10:00 horas por ViX. Centroamérica : 10:00 horas por Tigo Sports de Honduras y Guatemala; Fox+ de Costa Rica. Estados Unidos : 12:00 horas del Este y 10:00 horas del Pacífico por FOX, fuboTV y Telemundo. Colombia : 11:00 horas por Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+. Argentina : 13:00 horas por Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DIRECTV Sports, Disney+ y Paramount+.

| Estadio Atlanta

Suiza vs Colombia | Estadio BC Place Vancouver México : 14:00 horas por ViX, TUDN y TV Azteca Deportes. Centroamérica : 14:00 horas por Honduras: Tigo Sports, ViX, HRN y FOX; Guatemala: TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports, ViX y FOX; Costa Rica: ViX y FOX. Estados Unidos : 16:00 horas del Este y 13:00 horas del Pacífico por FOX, fuboTV y Telemundo. Colombia : 15:00 horas por Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports y Paramount+. Argentina : 17:00 horas por Flow Sports, DIRECTV Sports y Paramount+.

| Estadio BC Place Vancouver

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