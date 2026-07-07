Antonio Carlos Santos revienta a Javier Aguirre: “A Gil Mora lo dejaron solo… no debió sacar a Quiñones”

Cuestionó las decisiones de Javier Aguirre tras la eliminación de México ante Inglaterra y defendió el papel de Gilberto Mora y Julián Quiñones

El brasileño Antonio Carlos Santos, leyenda de las Águilas del América, no se guardó nada tras la eliminación de México ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. En charla para AS en W Radio, el exfutbolista analizó la caída del Tricolor y señaló que, aunque hubo aspectos positivos, también existieron decisiones que marcaron el rumbo del partido.

Reconoció que México logró ilusionar después de sus actuaciones ante Chequia y Ecuador, partidos en los que, desde su visión, el equipo mostró una versión distinta. “Vimos un fútbol diferente en donde asfixiaron al rival y demostró cosas que yo creo que en 40 años no había visto en el fútbol”, expresó sobre el crecimiento del equipo mexicano durante el torneo.

Sin embargo, Antonio Carlos Santos consideró que Inglaterra supo resistir los mejores minutos del Tricolor y después golpeó con contundencia. “México lo asfixió de una manera impresionante, lo mordía, pero a la mera hora ellos enseñaron que, con fútbol, con toque, con velocidad y con esa gran calidad metieron esos dos goles en dos minutos; eso acabó con México”, afirmó.

Dejaron morir solo a Gilberto Mora

Uno de los señalamientos más fuertes de Carlos Santos fue sobre el manejo de Gilberto Mora. Destacó la personalidad del joven futbolista de 17 años, pero consideró que no recibió el respaldo necesario dentro de la cancha. “A Mora lo dejaron morir solo. Mora para mí es una de las cosas más hermosas que he visto en el fútbol mexicano; lo que siempre soñé, lo que siempre quise ver: un jugador de esa talla, con esa calidad y con esa juventud de 17 años”, declaró.

Además, aseguró que no fue el responsable directo en el segundo gol en contra y cuestionó que no se le tuviera la confianza de dejarlo los 90 minutos, pensando que estaría nervioso. “¿Pero saben por qué lo sacaron? Porque pensaron que iba a estar nervioso. ¿Por qué no lo apoyaron cuando pierde la pelota y lo agarran los defensas? Si tú estás de espalda, pues él no la dio porque no veía que había gente, lo había rebasado la pelota. ¿Cómo puede ser que un futbolista con esa calidad voltee y no vea a nadie? Pues él intenta hacer algo, pero Lira estaba fuera de posición, Gallardo estaba fuera de posición y defensivamente los agarraron“.

Además, Toño fue directo al cuestionar el planteamiento de Javier Aguirre, principalmente después de la expulsión que modificó el escenario del partido. Para el exfutbolista, México necesitaba variantes distintas y no insistir con centros al área. “Ahí necesitaba un Chávez que tire la pelota, que haga algo diferente, un tipo que patee de lejos”, apuntó.

Valió la pena tener a Julián Quiñones

El brasileño también criticó la salida de Julián Quiñones, a quien colocó entre los mejores jugadores mexicanos del torneo. Santos aseguró que no lo habría sacado, ya que México necesitaba a un futbolista capaz de cambiar el partido con una jugada. “No, para nada, porque cuando tú vas con un resultado adverso, tú necesitas a un tipo que ya había metido un gol”, explicó.

Sobre Quiñones, Toño resaltó su historia y aportación al Tricolor. “Quiñones fue el hombre afortunado, el hombre que Dios le puso este corazón, que representó a los naturalizados que nos faltaba ese tipo que dijera: ‘¡Wow, valió la pena tener a Quiñones!’“, dijo al hablar del impacto del delantero naturalizado, a quien describió como un jugador que luchó por ganarse un sitio y terminó como uno de los nombres más importantes de México en la Copa del Mundo.

“Era un tipo que Javier tenía desconfianza, que no lo quería, pero fíjate: él es goleador de su liga, sufrió cualquier cantidad de complejos y sin embargo luchó y logró ser uno de los mejores“, agregó.

Antonio Carlos Santos también amplió su análisis al comparar el nivel entre Europa y América. Aunque aseguró que las selecciones del continente sí pueden competir, reconoció que la distancia sigue presente, sobre todo por la calidad individual de figuras como Harry Kane, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Erling Haaland. “Hay mucha calidad en Europa y nosotros hemos perdido esa magia”, señaló.

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