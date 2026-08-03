¿Hubo reunión Marco Rubio – Gianni Infantino? Departamento de Estado desmiente teoría

Publicado por Gael Gonzalez Flores

Tras un reporte del New York Post, un alto funcionario de USA aseguró que no existe ninguna llamada programada con el presidente de la FIFA

El Departamento de Estado desmintió un reporte sobre una posible llamada entre Gianni Infantino y el Secretario Marco Rubio.
¿Hubo reunión Infantino Rubio? | Reuters.

Una publicación del New York Post que aseguraba que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, buscaba el respaldo de la administración de Donald Trump para conservar su cargo fue rápidamente puesta en duda desde el propio Gobierno de Estados Unidos. El medio estadounidense afirmó que Infantino habría solicitado ayuda política y que incluso estaba prevista una conversación con el secretario de Estado, Marco Rubio. Sin embargo, esa versión fue desmentida públicamente por Dylan Johnson, secretario adjunto para Asuntos Públicos Globales del Departamento de Estado. Lee la nota completa aquí.

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