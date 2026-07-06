El admirador más poderoso de Harry Kane

El presidente de los Estados Unidos hizo pública su admiración por el delantero inglés. Trump se mantiene en el ojo del huracán por el caso Balogun

Kane ha sido clave en los triunfos de Inglaterra | REUTERS/Hannah Mckay

La eliminación de México (y toda la Copa del Mundo en general) fue exitosa para Inglaterra gracias a un personaje en particular; Harry Kane, fue el encargado de anotar el penal que sentenció la victoria de su equipo (6 goles en el torneo). Gracias a esta actuación, el delantero del Bayern Munich ha ganado un aficionado muy poderoso.

A través de su cuenta de Truth, Donald Trump elogió a Kane calificándolo como un gran jugador. Este mensaje de Trump no es casualidad; al alabar al hombre que eliminó a México, el expresidente destaca al verdugo de uno de los anfitriones. Esto refuerza la narrativa de que, tras la salida del ‘Tri’, el camino está despejado para que Estados Unidos, el otro anfitrión aún en competencia, avance con menos presión en el torneo y pueda presumir ser ‘el mejor’ entre los organizadores.

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