El papá de Gilberto Mora: “Quiero que sea un gran futbolista, pero también un hombre de bien”

Gilberto Mora Olayo habló en entrevista sobre el futuro de su hijo y su crecimiento en el fútbol mexicano

Gilberto Mora rompe récord y brilla con México. Alejandra Suárez, Claro Sports

“Lo que más me interesa es que sea un hombre de bien”. En una época en la que el fútbol suele medirse en goles, títulos y millones de euros, Gilberto Mora Olayo eligió responder con una frase que no habla de trofeos, sino de valores. Antes de pensar en el futbolista que hoy deslumbra al mundo con la selección mexicana, siempre pensó en la persona que quería formar.

Porque antes de convertirse en la joya del Mundial 2026, Gilberto Mora fue simplemente un niño que encontró en un balón su juguete favorito y en su padre a su primer entrenador, su primer maestro y su ejemplo más cercano. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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