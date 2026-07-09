Javier Aguirre le da su respaldo a Rafa Márquez: “Estamos en muy buenas manos”

Javier Aguirre destacó la preparación como entrenador y la trayectoria que tuvo como futbolista en Europa

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Javier Aguirre habló sobre el relevo en la dirección técnica de la selección mexicana, luego de que Rafael Márquez fue anunciado de forma oficial como nuevo entrenador del Tri rumbo al proceso del Mundial 2030.

El Vasco aseguró que Márquez cuenta con las herramientas para asumir el cargo, después de su etapa como auxiliar durante el ciclo mundialista anterior y por la preparación que tuvo tras retirarse como futbolista.

“Rafa es uno de los entrenadores mexicanos preparados. El cuate, este tiempo que se retiró,se preparó en el Barcelona, que es una escuela de fútbol muy buena. Él salió de ahí y vino con nosotros, lo puso en la mesa, empatamos ideas y para adelante”, declaró Aguirre en entrevista con Denise Maerker para N+.

El exentrenador de la selección mexicana también destacó la formación que Márquez tuvo a lo largo de su carrera, tanto en Europa como en México, donde trabajó con técnicos que marcaron su manera de entender el juego.

“Sin lugar a dudas, es una buena amalgama de los entrenadores que ha tenido, y ha tenido a los mejores. Guardiola, para empezar, en Mónaco también tuvo dos grandes entrenadores y en México tuvo a La Volpe, que es muy bueno”, señaló.

Aguirre también habló de la etapa en la que Rafa Márquez formó parte de su cuerpo técnico. En ese periodo, el Vasco dijo que le llamó la atención la forma en la que el exdefensor se relacionó con el plantel. “Me sorprendió gratamente su personalidad con el grupo, porque fuera del campo es un hombre cauto, medido, reservado, por decirlo de alguna forma, y hace bien, porque en boca cerrada no entran moscas. Estamos en muy buenas manos”, expresó.

El entrenador mexicano señaló que la trayectoria de Márquez como futbolista también puede ser una herramienta dentro del vestidor, debido a que le permite explicar conceptos desde la experiencia que tuvo en la cancha. “Rafa tiene muy buena escuela, sabe distinguir, se ha preparado, es un hombre muy ordenado, que ayuda mucho en el futbol. El detalle, el punto fino, lo sabe porque él fue un jugador fino; yo en ese sentido descansaba, le decía a él: ‘ve y explícale a tal jugador’”, agregó.

Aguirre también se refirió a la relación que construyó con Márquez durante los últimos meses en la selección mexicana. El Vasco explicó que la dinámica fue distinta a la que tuvieron cuando coincidieron como entrenador y jugador. “Fue buenísima la relación con Rafa. De jugador y entrenador no había esa relación, porque es difícil tenerla”, apuntó.

El extécnico del Tri recordó que, durante sus etapas en España, llegaron a coincidir fuera de la cancha por su condición de mexicanos en Europa. “Cuando yo llegué a Osasuna y él jugaba en Barcelona, convivimos mi esposa, su esposa; comíamos muy rara vez, pero bueno, siendo mexicanos y estando cuatro fuera, pues te buscas”, comentó.

Sin embargo, Aguirre aseguró que el vínculo dentro del cuerpo técnico fue distinto por la disposición de Márquez para aportar al proyecto. “Ahora fue fantástica la relación. Llegó él con unas ganas de aportar, con un conocimiento de juego que yo no sabía que lo tenía; solo como futbolista le decías cuatro cosas y hazlo”, concluyó.

Con el nombramiento de Márquez, la selección mexicana abre una nueva etapa rumbo al Mundial 2030, mientras Aguirre deja el cargo con un mensaje de respaldo para quien fue su auxiliar durante el último proceso.

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