Diego Rossi, presentado como refuerzo de Rayados: “Vengo con las ganas de ayudar al equipo en lo que sea”

El atacante uruguayo llega a México tras su paso por la MLS para sumarse al proyecto de Matías Almeyda

Diego Rossi, el nuevo ‘9’ de Monterrey | @Rayados

Los Rayados presentaron de manera oficial a Diego Rossi como su primer fichaje del Apertura 2026, elemento que dijo no venir ni sentirse el “jugador franquicia” del club.

Tal y como se hace en la Major League Soccer con la estrella del plantel, el ofensor uruguayo negó dicha etiqueta, además reconoció tener sus primeros minutos en cancha con los regios, durante el amistoso ante Cartagines de Costa Rica, viendo de grata forma este debut en actividades.

“No, yo vengo con las ganas de querer ayudar al equipo en lo que sea. Esa siempre fue mi idea, es parte de mi filosofía, trabajar duro y ayudar al equipo, son mis principales características y después uno intenta aportar lo máximo posible y en esa idea me baso.

Hoy tuve mis primeros minutos en el amistoso, me sentí bien y el equipo es bueno que te hace sentir cómodo enseguida y es importante para adaptarte lo más rápido posible. Hoy se hizo un buen entrenamiento, un buen amistoso que sirve para prepararse para lo que viene y lo que me pida el DT estoy para ayudar en todos los aspectos en qué posición y qué quiere de mi; yo estoy dispuesto a jugar donde sea”

Asimismo, llenó de elogios a Matías Almeyda y a la plaza en la Sultana del Norte, habiendo quedado cautivado con el ambiente en aquella ocasión que visitó la entidad con el Colombus Crew en el 2024 (Concachampions).

“Me ha tocado jugar en contra de él en la MLS. Siempre ha sido un DT duro de enfrentar y lo conocía de enfrentarlo en esos partidos. Llama la atencion la intensidad en sus jugadores y son un poco mis características de darle esa intensidad.

Es un club importante, mucha gente lo conoce desde fuera y yo lo conocí así. Me ha tocado venir a jugar al estadio y a uno en su momento le llamó la atención el estadio, la gente obviamente apoyando al equipo y me dejó una buena sensación la vez que vine a enfrentarlos. Con base a eso uno va conociendo más, pregunté y tuve siempre buenas referencias del club. A uno que le gusta el fútbol y la competencia y exigirse al máximo aquí un lugar muy lindo para hacerlo y para poder seguir creciendo”, añadió.

Por último, el ahora dorsal ‘9’ albiazul destacó como positiva la presión que tendrá en busca de un campeonato a la institución.

“Es parte del fútbol y del deporte. Parte de estar en la alta competencia y creo que de buena manera es algo que es importante para cualquier equipo, sentir eso. Pues quiere decir que se esperan cosas grandes y que todos esperamos eso y toca trabajar para poder conseguirlo y satisfacer a la gente y lo que queremos todos”, finalizó.

El charrúa firmó por tres años, siendo de momento el único refuerzo regio para el semestre en el proyecto de Almeyda.

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