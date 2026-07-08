Cruz Azul jugaría el Apertura 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes

La Máquina volvería a cambiar de sede para el Apertura 2026, con el Estadio Ciudad de los Deportes como principal opción para jugar de local

El torneo Apertura 2026 está a nada de comenzar y con ello llega la pregunta de cada semestre: ¿dónde jugará el Cruz Azul? Claro Sports pudo saber que la Máquina tiene la posibilidad de no jugar en el Estadio Azteca, al menos en el inicio del campeonato, a pesar de que tiene contrato hasta el 2031. La directiva buscaría una nueva opción y existe la opción real de que juegue el torneo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La Máquina iniciará la defensa del título obtenido en el Clausura 2026 visitando al San Luis en el Estadio Alfonso Lastras el próximo viernes 17 de julio, tras ello, los celestes recibirán en casa al Puebla el martes 21 del mismo mes, en duelo de la jornada 2.

Cabe recordar que los celestes tuvieron que dejar el Coloso de Santa Úrsula hace poco más de año y medio, luego de que el inmueble fue sometido a un proceso de remodelación mayor para poder recibir por tercera ocasión la Copa del Mundo en este 2026 y las estrictas normativas internacionales de la FIFA no permitían que se tuviera actividad en esta cancha, por ello, tanto la Máquina como las Águilas del América se vieron en la necesidad de buscar una casa provisional para disputar la Liga MX. En el Clausura 2026, su duelos en casa fueron todo un desafío, ya que iniciaron en el Estadio Cuauthémoc, regresando al Azteca y cerrando en el Ciudad de los Deportes.

A pesar de que las instalaciones del inmueble de la colonia Nochebuena ha presentado en el pasado ciertos desafíos operativos y de infraestructura, el recinto se mantiene en condiciones aptas para albergar fútbol de máxima categoría. Esto permitiría que el equipo comandado por su actual cuerpo técnico encuentre un terreno conocido y con arraigo sentimental para encarar sus compromisos, mientras se definen los planes a largo plazo.

El trajín de la Máquina en la Liga MX

De inicio, Cruz Azul se mudó al Estadio Ciudad de los Deportes —antiguamente conocido por la afición como Estadio Azul— tras dejar el Coloso de Santa Úrsula. Para 2024, el club firmó un acuerdo para regresar a su antigua casa en la colonia Nochebuena, donde alternó la localía con Atlante y posteriormente con América.

Durante el Clausura 2024, La Máquina disputó la totalidad de la fase regular y la Liguilla en el Estadio Ciudad de los Deportes, incluida la final de ida. En el Apertura 2024, el equipo también jugó todos sus compromisos como local en ese inmueble, con partidos de alta convocatoria como el Clásico Joven ante América, en el que ganó 4-1, y el duelo frente a Chivas.

Para 2025, Cruz Azul modificó nuevamente su logística en la Ciudad de México y se trasladó de manera temporal al Estadio Olímpico Universitario, casa de Pumas. La decisión llegó después de que América tomara prioridad en el uso del Estadio Ciudad de los Deportes, por lo que los celestes registraron y disputaron sus encuentros como local en Ciudad Universitaria.

El Clausura 2026 fue el periodo de mayor inestabilidad geográfica para el equipo, debido a la finalización imprevista de convenios y a las complicaciones para mantenerse en la capital. Tras no renovar con la UNAM, Cruz Azul inició el torneo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, que se convirtió en su sede principal durante la fase regular, incluido su debut como local ante Atlas en la Jornada 2.

Más adelante, ante la reapertura del Estadio Azteca, La Máquina pudo regresar al inmueble de la Calzada de Tlalpan para la última jornada de la fase regular ante Necaxa, el 26 de abril, donde logró una victoria contundente de 4-1, ya con Joel Huiqui al timón tras la destitución de Nicolás Larcamón. El Azteca también fue escenario de los cuartos de final y semifinal ante Atlas y Chivas, respectivamente.

Con el boleto a la final, llegó una nueva complicación para Cruz Azul: buscar otra vez cancha para disputar la serie por el título. El Estadio Azteca dejó de ser opción por cuestiones operativas y por la agenda de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026, por lo que la directiva celeste movió la final de ida ante Pumas al Estadio Ciudad de los Deportes.

Así, Cruz Azul terminó el Clausura 2026 con tres sedes distintas como local: el Estadio Cuauhtémoc, el Azteca y el Estadio Ciudad de los Deportes. En este último inmueble, La Máquina volvió a la colonia Nochebuena para disputar la final de ida ante Pumas y terminar coronándose campeona, con la conquista de su décimo título de Liga MX.

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