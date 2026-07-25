Quiñones y Jiménez destacan en la ofensiva tras el Mundial 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

El Mundial 2026 dejó una marca importante para el fútbol del continente, especialmente para los jugadores hispanoamericanos, quienes lograron destacar a nivel individual.

Sigue el México vs Inglaterra, minuto a minuto octavos de final Mundial 2026
Jiménez festeja con Quiñones el segundo gol de México | Ale Suárez Claro Sports

El Mundial 2026 dejó una marca importante para el fútbol del continente, especialmente para los jugadores hispanoamericanos, quienes lograron destacar a nivel individual. De acuerdo con la plataforma Sofascore, se conformó un equipo ideal basado en el rendimiento y las calificaciones más altas del torneo, reflejando el talento de la región. En la ofensiva, el nombre que encabeza la lista es el del delantero argentino, Lionel Messi, quien obtuvo una impresionante calificación de 8.79, la más alta entre todos los jugadores seleccionados.

El ataque también cuenta con presencia mexicana, gracias a Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quienes registraron puntuaciones de 7.76 y 7.20 respectivamente. Ambos delanteros fueron fundamentales en con el Tri, consolidandose como protagonista. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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