Messi contra el bloque español: la batalla táctica de la final del Mundial 2026

España y Argentina disputarán una final marcada por la posesión, el mediocampo y las transiciones, con la Roja ligeramente favorita por control, descanso y solidez defensiva

El duelo táctico entre la roja y la Albiceleste | Claro Sports

España y Argentina disputarán la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio, a las 13:00 horas del centro de México, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. La campeona de Europa buscará su segundo título mundial, mientras que la Albiceleste intentará defender la corona obtenida en Qatar 2022 y convertirse en la primera selección bicampeona desde Brasil en 1962.

El partido enfrenta a dos equipos que pueden controlar el balón, presionar después de perderlo y modificar su estructura durante el juego. España es más constante en su ocupación de espacios y en la circulación posicional; Argentina tiene mayor libertad para relacionar jugadores, acelerar después de una recuperación y adaptar su sistema al desarrollo del encuentro. El mediocampo, las bandas y la protección frente a los contraataques serán las zonas que pueden definir la final.

El camino de España y Argentina hasta la final

España comenzó el torneo con un empate 0-0 frente a Cabo Verde, antes de vencer 4-0 a Arabia Saudita y 1-0 a Uruguay. En las eliminatorias superó 3-0 a Austria, 1-0 a Portugal, 2-1 a Bélgica y 2-0 a Francia. El equipo acumula seis victorias, un empate y solamente un gol recibido, además de haber mostrado capacidad para atacar defensas cerradas y controlar a rivales con delanteros rápidos. Los triunfos ajustados ante Portugal y Bélgica también demostraron que puede resolver encuentros cerrados mediante sus sustituciones.

Argentina ganó sus siete partidos: 3-0 contra Argelia, 2-0 frente a Austria, 3-1 ante Jordania, 3-2 contra Cabo Verde después de la prórroga, 3-2 sobre Egipto, 3-1 frente a Suiza tras 120 minutos y 2-1 contra Inglaterra. La Albiceleste es el equipo más goleador del campeonato con 19 tantos, pero tuvo que remontar o marcar en los minutos finales durante varias rondas. Ese recorrido confirma su capacidad emocional para competir bajo presión, aunque también representa una mayor carga física que la acumulada por España.

La semifinal mostró las diferencias entre los finalistas. España controló a Francia, limitó las recepciones de sus delanteros y ganó 2-0 con goles de Mikel Oyarzábal y Pedro Porro. Argentina, en cambio, estuvo abajo ante Inglaterra hasta el minuto 85, pero elevó su posesión, empujó al rival hacia su área y remontó con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos tras intervenciones de Lionel Messi.

Posibles alineaciones del España vs Argentina

El once más probable de España es Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; y Mikel Oyarzábal. Esa formación fue utilizada ante Francia y permite conservar el 4-2-3-1 nominal, aunque con movimientos propios de un 4-3-3 cuando Olmo retrocede y Fabián se adelanta.

Lamine Yamal y Pedro Porro realizaron trabajo controlado después de la semifinal. Los reportes indican que el extremo presentó un vendaje en el muslo y que el lateral gestionó una sobrecarga, pero ninguno ha sido declarado baja y la RFEF informó que los 26 jugadores participaron en la preparación. Pedri, Mikel Merino, Nico Williams, Ferran Torres y Marcos Llorente son las principales alternativas si De la Fuente necesita cambiar perfiles o administrar cargas.

Argentina podría iniciar con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. Es el equipo que comenzó la semifinal, aunque Scaloni debe decidir entre Simeone y Rodrigo de Paul, además de valorar la titularidad de Lautaro Martínez después de sus goles como suplente en cuartos y semifinales.

No habrá ausencias por acumulación de tarjetas amarillas, ya que las amonestaciones individuales fueron eliminadas después de los cuartos de final. Solo una expulsión en semifinales habría provocado una suspensión automática para el partido por el título, situación que no ocurrió en ninguno de los dos equipos.

Formaciones y duelo de estilos

España partirá desde un 4-2-3-1 o 4-3-3, pero con balón puede convertirse en un 3-1-2-4, un 3-2-5 o un 2-3-5. Porro puede permanecer junto a los centrales o avanzar por la derecha; Cucurella acostumbra ofrecer profundidad por izquierda; Rodri sostiene la circulación; Fabián y Olmo ocupan los espacios interiores; Baena se mueve hacia dentro y Yamal conserva la amplitud. La selección española ha registrado cerca del 64% de posesión durante el torneo.

Argentina puede organizarse en 4-4-2, 4-3-1-2 o 4-2-3-1. La formación nominal tiene menos importancia que las posiciones de Messi y Enzo Fernández. Messi abandona con frecuencia la línea de ataque para recibir entre el mediocampo y la defensa, mientras Enzo avanza para conectar con los delanteros. Paredes funciona como primer organizador, Mac Allister interpreta los espacios laterales y Julián Álvarez fija, presiona y ataca la espalda de los centrales.

España buscará controlar el territorio mediante posesiones largas, amplitud y presión después de perder. Argentina puede aceptar fases sin el balón, cerrar el carril central y esperar una recuperación para atacar verticalmente. La final no será una oposición entre posesión y defensa, porque los dos equipos saben dominar la pelota; la diferencia estará en el ritmo y en la forma de progresar. España prioriza posiciones previamente ocupadas, mientras Argentina permite más intercambios y asociaciones cercanas.

¿Cómo atacará España?

La primera salida española comenzará con Unai Simón y los centrales separados. Rodri tratará de colocarse detrás de la primera línea argentina, mientras Fabián u Olmo pueden retroceder para crear una superioridad. El objetivo será atraer a Messi, Julián y los mediocampistas argentinos para liberar a Yamal o Baena mediante un cambio de orientación. Cubarsí y Laporte también pueden conducir hacia delante si Argentina no salta a presionarlos.

En campo contrario, España intentará ocupar los cinco carriles: Cucurella o Baena en la izquierda, Fabián en el interior izquierdo, Oyarzábal en el centro, Olmo en el interior derecho y Yamal abierto. El delantero puede bajar para atraer a Romero o Lisandro Martínez, mientras Olmo y Fabián atacan el espacio que aparezca. Los pases del tercer hombre, las diagonales de Yamal y las llegadas de Porro pueden obligar a Argentina a defender de lado a lado.

La principal dificultad aparecerá cuando España pierda el balón con los laterales adelantados. Rodri, Fabián y los centrales deberán cerrar inmediatamente el pase hacia Messi. Si la primera presión es superada, Julián Álvarez tendrá campo para atacar la espalda de Laporte y Cubarsí, especialmente en el costado dejado por Cucurella o Porro. La estructura de seguridad española necesitará conservar al menos tres jugadores por detrás de la pelota.

¿Cómo atacará Argentina?

Argentina puede iniciar con Paredes cerca de los centrales y con Mac Allister o Enzo moviéndose hacia los costados. Esas rotaciones buscan sacar a los interiores españoles de su zona y abrir un pase hacia Messi. La prioridad no será acumular una posesión alta, sino lograr que el capitán reciba de frente y con tiempo para encontrar a Julián, Molina o Tagliafico.

Cuando España presione arriba, Emiliano Martínez puede jugar en corto para atraer o enviar un pase más largo hacia Julián Álvarez. El delantero ofrece movilidad y puede descargar para las llegadas de Enzo, Mac Allister o Simeone. Si juega Lautaro, Argentina contará con mayor presencia dentro del área y mejores movimientos para atacar centros, aunque perdería parte de la presión y de las carreras largas que ofrece Julián.

Sin balón, la Albiceleste puede formar un 4-4-2 compacto y orientar la salida española hacia las bandas. Messi no participará de manera constante en la presión alta, por lo que el resto del bloque debe reducir las distancias para evitar que Rodri reciba libre. Scaloni también puede ordenar una presión selectiva cuando el balón llegue a Porro, Cucurella o Unai Simón, utilizando la línea lateral como un defensor adicional.

Defensa y transiciones

España defenderá habitualmente en 4-4-2, con Olmo acompañando a Oyarzábal en la primera línea. Yamal y Baena bajarán a los costados, mientras Rodri y Fabián protegerán el centro. El riesgo estará en la espalda de los extremos y en los intervalos entre lateral y central, zonas donde Messi, Enzo y Mac Allister pueden aparecer. España deberá evitar que sus centrales salgan demasiado lejos para perseguir al capitán argentino.

Argentina protegerá el centro y tratará de enviar a España hacia los costados. Tagliafico necesitará ayuda permanente ante Yamal, mientras Molina deberá controlar las combinaciones entre Baena y Cucurella. Si los mediocampistas argentinos se desplazan demasiado hacia las bandas, Olmo y Fabián pueden recibir entre líneas; si permanecen cerrados, España tendrá situaciones de uno contra uno en los extremos.

Tras recuperar, España puede acelerar con Yamal, Baena o Nico Williams, pero normalmente buscará asegurar el primer pase y volver a organizarse. Argentina será más directa: Messi, Julián, Lautaro y Simeone están preparados para atacar inmediatamente. La calidad del primer pase después del robo puede ser más importante que el número total de recuperaciones, porque ambos equipos castigan una mala ocupación defensiva.

Duelos individuales que pueden definir la final

El primer enfrentamiento será Lamine Yamal contra Nicolás Tagliafico. El lateral argentino tiene experiencia para cerrar el camino interior, pero necesitará el apoyo de Mac Allister, Enzo o Paredes. Si Argentina utiliza dos jugadores para detener a Yamal, España puede liberar a Olmo o Porro en el mismo costado. Si Tagliafico queda aislado, el extremo español podrá conducir hacia su pierna izquierda y buscar el disparo o el servicio al área.

El segundo duelo será Messi contra Rodri y los centrales españoles. Rodri debe bloquear el pase, no perseguir al argentino por todo el campo. Cubarsí y Laporte tendrán que decidir cuándo anticipar y cuándo mantener la posición. Si un central sigue a Messi hasta el mediocampo, Julián Álvarez podrá atacar el espacio liberado; si nadie sale, Messi podrá girar y avanzar.

El tercer punto será la disputa entre Rodri y el bloque de Paredes, Enzo y Mac Allister. España necesita que su pivote reciba de frente; Argentina debe impedir que encuentre a Olmo. También será importante el duelo de Oyarzábal con Romero y Lisandro Martínez, porque sus movimientos fuera del área pueden abrir espacios para las llegadas de los interiores.

Balón parado y segundas jugadas

Argentina cuenta con Messi, Paredes y Mac Allister como ejecutores, además de Romero, Lisandro, Lautaro y Julián como posibles rematadores. El empate contra Inglaterra nació en una segunda acción después de un córner corto. España deberá vigilar la frontal y no limitarse a proteger el área pequeña, porque Enzo Fernández representa una amenaza desde media distancia.

España dispone de Olmo, Yamal y Baena para cobrar, mientras Laporte, Cubarsí, Rodri, Merino y Oyarzábal pueden atacar los centros. Argentina suele defender con una combinación de marcaje zonal y referencias individuales. En un partido igualado, un bloqueo, un rebote o una segunda jugada puede tener más peso que la posesión acumulada durante varios minutos.

Fortalezas, debilidades y jugadores clave

Las principales fortalezas de España son el control del balón, la amplitud, la presión tras pérdida, la capacidad de Rodri para ordenar al equipo y el desequilibrio de Yamal. Sus debilidades aparecen cuando pierde en zonas interiores, cuando sus dos laterales avanzan al mismo tiempo y cuando una defensa cerrada obliga a realizar demasiados centros. Olmo, Fabián, Oyarzábal y los extremos necesitan ofrecer movimientos sin balón para que la posesión no sea previsible.

Argentina tiene como fortalezas la adaptación de Scaloni, la lectura de Messi, la llegada de Enzo, el trabajo de Mac Allister y la variedad entre Julián y Lautaro. Sus problemas pueden surgir si Paredes queda solo ante varios interiores, si los laterales reciben ataques constantes o si el equipo pierde el balón durante su salida. También debe administrar el desgaste acumulado después de dos prórrogas y varias remontadas.

Desde los banquillos, España puede utilizar a Pedri para controlar, a Merino para llegar al área, a Nico Williams para aumentar la velocidad, a Ferran Torres para buscar profundidad y a Marcos Llorente para reforzar un costado. Argentina dispone de De Paul para elevar la intensidad, Lautaro como rematador, Nico González para atacar el segundo palo, Thiago Almada como mediapunta y Giovani Lo Celso para mejorar la circulación.

Posibles escenarios de la final

Si España domina la posesión, instalará su bloque en campo argentino e intentará mover la defensa hasta encontrar un uno contra uno en las bandas. Argentina responderá cerrando el centro y buscando a Messi después de cada recuperación. La clave española será atacar sin perder equilibrio; la argentina, superar la primera presión con pocos pases.

Un gol temprano de España obligaría a Scaloni a adelantar a Enzo y a sus laterales. Eso aumentaría la presencia argentina cerca del área, pero también dejaría espacios para Yamal, Baena o Nico Williams. De la Fuente podría proteger la ventaja con Pedri, Merino o Llorente, sin abandonar por completo la posesión.

Si Argentina marca primero, puede formar un bloque medio, proteger a Messi de esfuerzos defensivos largos y atacar con Julián o Lautaro. España necesitaría acelerar la circulación sin caer en centros repetidos. Pedri podría entrar para jugar entre líneas y Nico Williams para ampliar el campo, mientras Oyarzábal o Ferran ocuparían el área.

Con empate en el tramo final, el balón parado, los errores técnicos y los cambios tendrán mayor influencia. Argentina ha demostrado capacidad para marcar tarde, mientras España ha recibido solo un gol. En la prórroga, la carga física puede favorecer a la Roja, aunque Emiliano Martínez ofrece una referencia importante si la final llega a los penaltis. Esta última posibilidad no representa una garantía, sino un elemento adicional dentro del escenario.

Pronóstico táctico

El desarrollo más probable presenta a España con mayor posesión y control territorial, y a Argentina defendiendo de forma compacta para atacar mediante Messi y sus delanteros. La Roja parece tener una pequeña ventaja por su estructura defensiva, el día adicional de recuperación y la capacidad para proteger sus posesiones. Argentina equilibra la comparación con su experiencia en finales, su capacidad de adaptación y su producción ofensiva.

El partido puede comenzar con un ritmo prudente, pocas ocasiones y una disputa constante en el mediocampo. El factor decisivo será la respuesta tras pérdida: si España impide que Messi reciba después de una recuperación, podrá controlar el encuentro; si Argentina supera esa presión, encontrará espacios importantes.

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