Luis de la Fuente y Scaloni: maestro y alumno se reencuentran en la final del Mundial 2026

El técnico de Argentina busca su segundo título del Mundo; mientras que el entrenador de España quiere su primer campeonato Mundial

De la Fuente y Scaloni, alumno y maestro en la final del Mundial 2026 | Reuters

Por: David Fragoso.

El fútbol es y siempre será de los jugadores, pero mucho de su brillo es gracias a las mentes que tienen en los banquillos, algo que se ha visto en esta Copa del Mundo 2026. Los encargados de comandar a los finalistas del Mundial son Lionel Scaloni por Argentina y Luis de la Fuente con España.

¿Qué tienen en común estos dos entrenadores? Que ambos vivieron un proceso parecido en sus carreras como directores técnicos. Ninguno había tenido experiencia previa en un equipo mayor en clubes, mucho menos en selecciones mayores. Ambos llegaron tras su paso por las inferiores, pero con amplio conocimiento de las entrañas de ambos representativos.

Scaloni estaba en el cuerpo técnico de Sampaoli desde 2017, hasta que tomó su lugar al año siguiente tras el Mundial de Rusia; por su parte, De la Fuente llevó todo un proceso en las categorías sub 19 y sub 21 de la selección española.

El actual estratega de la Albiceleste llegó después de horas bajas, cuando necesitaban a un bombero que apagara los incendios que se habían generado después de perder la ruta de la Copa América y del Mundial. Una vez que terminó Rusia 2018, Scaloni fue elegido para cumplir con un interinato, en el cual maravilló tanto a la directiva que se quedó con el puesto para después llevarlos dos veces a la gloria continental en 2019 y 2021, y una vez en todo el mundo, en Qatar 2022.

Por el lado español, se buscó regresar a las glorias europeas y mundiales que alcanzaron en 2008, 2010 y 2012 con Vicente del Bosque. Buscaron varias opciones como Julen Lopetegui y Luis Enrique, pero la respuesta la encontraron en casa con Luis de la Fuente, para tomar el cargo tras la caída en el Mundial de 2022.

A partir de ese momento, el estratega ibérico llevó al equipo a la cúspide al ser el vigente monarca de la UEFA Nations League y de la Euro, en 2023 y 2024 respectivamente, un palmarés que buscará agrandar el próximo domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Jersey.

Antes de alcanzar lo que son ahora como entrenadores, en el 2016 la vida los hizo encontrarse como profesor y alumno en las aulas de Las Rozas, en la Ciudad de Fútbol de la Real Federación Española de Fútbol, cuando Lionel Scaloni estudiaba para obtener la licencia UEFA Pro, donde Luis de la Fuente, que en ese entonces era el estratega de la selección de España sub 19, fungió como profesor del argentino. Una relación que creó un vínculo personal importante en ambos entrenadores.

Casi una década después, el fútbol los volverá a reunir, pero en el escenario más anhelado de cualquier entrenador: la final de la Copa del Mundo. Dos técnicos que no habían tenido experiencia en un equipo mayor tomaron el reto de comandar a la selección nacional de sus países, y ahora tanto Scaloni como De la Fuente tienen a Argentina y España en la pelea por el título del Mundial 2026.

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