Lía y Mía Cueva conquistan el oro en casa y vencen a China en la Copa México de Clavados 2026

Las mexicanas cerraron la competencia con una calificación de 298.65 puntos, suficiente para quedarse con el primer lugar

Lía y Mía Cueva siguen triunfando | GETTY IMAGES VIA AFP

Las gemelas Lía y Mía Cueva firmaron una actuación de primer nivel en la Copa México de Zapopan, donde conquistaron la medalla de oro en la prueba femenil de trampolín de tres metros sincronizados. El triunfo tuvo un valor especial porque llegó ante su público y frente a la dupla de China, país considerado la máxima potencia internacional en los clavados.

Las mexicanas cerraron la competencia con una calificación de 298.65 puntos, suficiente para quedarse con el primer lugar y establecer una diferencia clara sobre sus principales rivales. El quinto y último clavado confirmó la victoria y desató la celebración en las gradas, donde el público reconoció la coordinación y precisión de las juveniles.

La pareja china integrada por Shan Lin y Yiping Long terminó en la segunda posición con 282.57 unidades, mientras que las colombianas Daniela Zapata y Viviana Uribe completaron el podio con 277.47 puntos. De esta manera, México logró imponerse a una representación asiática acostumbrada a dominar competencias olímpicas y mundiales.

El resultado también confirmó el crecimiento de Lia y Mia dentro del proceso juvenil. Las hermanas mantuvieron estabilidad durante toda la prueba y respondieron en el momento decisivo, cuando necesitaban completar una ejecución sólida para asegurar la medalla de oro.

La competencia dejó además otra actuación destacada para México. Rut Páez y Zyanya Martín ocuparon la cuarta posición con 268.71 puntos, por delante de las británicas Tilly Bown y Evie Smith, quienes finalizaron quintas con 259.50 unidades.

El uno-cuatro conseguido por las duplas nacionales reflejó la profundidad que comienza a mostrar México en esta modalidad. Más allá de la medalla, el desempeño de ambas parejas representó una señal positiva dentro del trabajo de formación de nuevas generaciones de clavadistas.

Para Lía y Mía Cueva, el título en Zapopan forma parte de su preparación rumbo al Campeonato Mundial Juvenil de Rijeka, Croacia. Llegarán a esa competencia respaldadas por un triunfo ante China y por una actuación que confirmó su capacidad para competir contra rivales de alto nivel.

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