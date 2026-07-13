Gilberto Mora, la revelación del Mundial 2026, dispara su cotización y causa revuelo

La joven promesa mexicana Gilberto Mora conserva su alto valor de mercado tras brillar en el Mundial 2026, con atención de Europa

Gilberto Mora explota su valor tras el Mundial 2026. Reuters

Gilberto Mora, mediocampista de 17 años del Club Tijuana y una de las revelaciones del Mundial 2026 con la selección mexicana, mantiene un alto valor de mercado tras su destacada participación en la Copa del Mundo. Según el portal especializado Transfermarkt, el valor del juvenil se sitúa en 10 millones de euros (aproximadamente 210 millones de pesos), cifra que no ha cambiado desde su última actualización antes del torneo, aunque se espera que aumente con futuras actualizaciones por su proyección internacional.

A pesar de que el valor oficial no ha subido inmediatamente tras el Mundial, el reconocimiento y el interés de clubes europeos han crecido significativamente. La joven promesa mexicana ha sido vinculada con varios equipos del Viejo Continente, lo que podría disparar su precio de mercado cuando pueda emigrar al fútbol europeo después de cumplir 18 años, según detalles de su contrato actual con Tijuana. LEE LA NOTA COMPLETA

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