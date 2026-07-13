Laporta lanza dardo al Atleti por Julián Álvarez: “El ritmo lo marcamos nosotros; la oferta no es ilimitada”

El presidente del Barcelona llegó a Estados Unidos para apoyar a la selección de España en las semifinales contra Francia

Laporta da un ultimátum por Álvarez| JOSEP LAGO-AFP/Reuters

Joan Laporta, presidente del Barcelona, envió un mensaje directo al Atlético de Madrid y a Julián Álvarez después de confirmar que el club catalán ya presentó una oferta por el delantero argentino. El dirigente dejó claro que la propuesta no permanecerá abierta de manera indefinida y que el Barça será quien determine los tiempos de la negociación.

“No vamos a estar bailando la música de nadie. Aquí el ritmo lo marcamos nosotros”, declaró Laporta al referirse al movimiento realizado por la entidad azulgrana. El presidente reconoció que el fichaje responde a una petición del entrenador y de la dirección deportiva, que consideran al atacante una prioridad para reforzar la plantilla.

Laporta también advirtió que la oferta tiene una fecha límite, aunque no precisó cuándo vencerá. “Hemos hecho una oferta, pero no es una oferta sine die (sin día), no es una oferta infinita. Veremos hasta cuándo se mantiene vigente”, explicó el directivo, quien insistió en que el Barcelona ya manifestó su voluntad de contratar al futbolista.

El presidente del conjunto catalán señaló que la relación con el Atlético de Madrid se mantiene en buenos términos. Según Laporta, existió una confusión sobre las condiciones de la propuesta, pero el asunto fue aclarado directamente entre ambas instituciones sin que hubiera nuevas presiones por parte del Barça.

“Sólo dije que, a partir del momento en el que tengan alternativa, esta oferta estaba vigente. Y se quedó ahí. No ha evolucionado más allá, de momento”, añadió. La declaración deja la decisión en manos del club rojiblanco, pero también representa una advertencia para Julián Álvarez y su entorno ante la posibilidad de que el Barcelona retire la oferta.

Laporta llega a Dallas para apoyar a España en las semifinal ante la Francia de Koundé

En otro tema, Laporta expresó su respaldo a la selección española antes de su compromiso frente a Francia. El dirigente reconoció que espera la clasificación de España a la final, pese a que Jules Koundé, jugador del Barcelona, forma parte del conjunto francés y podría quedar eliminado del Mundial.

El presidente también destacó el torneo realizado por Lamine Yamal, quien ha sido elegido jugador más valioso en dos encuentros. Laporta añadió que Pedri, Dani Olmo y Pau Cubarsí también han tenido participación con La Roja, lo que mantiene una amplia representación del club en la fase final.

Finalmente, Laporta descartó una posible salida de Raphinha y aseguró que el brasileño continúa dentro de los planes deportivos. “No tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça”, afirmó el mandatario, quien lo calificó como una pieza clave para el equipo de cara a la próxima temporada.

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