¡Llegan las ofertas! Jovane Cabral ficha por Gremio tras el Mundial 2026 con Cabo Verde

El atacante dejará Europa para jugar con Gremio tras el Mundial 2026. El extremo de Cabo Verde firmará hasta 2027 y vivirá su primera experiencia en Brasil

El futbolista de 28 años llega al fútbol sudamericano | Reuters

La participación de Cabo Verde en el Mundial 2026 comenzó a generar movimientos en el mercado de transferencias. Jovane Cabral alcanzó un acuerdo para incorporarse al Gremio de Porto Alegre, por lo que se convirtió en el primer integrante de la selección caboverdiana cuyo nuevo destino fue confirmado públicamente después de su participación en el torneo.

El atacante de 28 años se encontraba libre después de concluir su contrato con el Estrela da Amadora de Portugal a principios de julio. De acuerdo con Globo, Cabral firmará un vínculo por un año y medio, hasta diciembre de 2027, y su llegada a Porto Alegre está prevista para el martes 14 de julio, cuando deberá completar los exámenes médicos y los trámites correspondientes.

Jovane Cabral reforzará el ataque del Gremio

La incorporación fue confirmada por Luís Castro, entrenador del Gremio, después del partido amistoso ante Cruzeiro disputado en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia. El técnico portugués explicó que Cabral puede actuar como extremo por el sector izquierdo, pero también cuenta con experiencia en posiciones interiores. “Es un jugador que estuvo en el Mundial, juega por la izquierda y también por el medio”, señaló Castro durante la conferencia posterior al encuentro. El entrenador indicó que el seleccionado caboverdiano llegará para integrarse a un plantel que afronta la segunda parte de la temporada brasileña.

Cabral llegará sin que Gremio tenga que negociar una transferencia con otro club, debido a que terminó su relación contractual con el Estrela da Amadora. Durante la campaña 2025-2026 registró siete goles y una asistencia en la primera división portuguesa, antes de quedar como agente libre.

El futbolista inició su formación en Cabo Verde, pero continuó su desarrollo en las categorías inferiores del Sporting de Portugal. Con el primer equipo de Lisboa disputó torneos nacionales y competencias europeas, además de formar parte del plantel que conquistó la liga portuguesa en la temporada 2020-2021.

Su trayectoria también incluye etapas en la Serie A de Italia con Lazio y Salernitana, así como un periodo con Olympiacos en Grecia. Gremio será su primer club fuera del futbol europeo desde que salió de Cabo Verde para continuar su carrera en Portugal.

El atacante se sumará a las incorporaciones realizadas por el club de Porto Alegre durante el mercado de mitad de temporada. Su llegada ofrecerá una alternativa para las bandas y la zona central del ataque dentro del sistema utilizado por Luís Castro.

Jovane Cabral abre una nueva etapa tras el Mundial 2026

Jovane Cabral participó en dos de los cuatro compromisos que disputó Cabo Verde en su primera Copa del Mundo. Fue titular durante 61 minutos en el empate 0-0 frente a España y también inició el partido contra Argentina en dieciseisavos, donde permaneció alrededor de 80 minutos sobre el terreno de juego.

El extremo no registró goles ni asistencias durante el torneo, pero formó parte del equipo que avanzó de la fase de grupos sin perder un encuentro. Cabo Verde empató con España, Uruguay y Arabia Saudita antes de caer 3-2 ante Argentina en tiempo extra, resultado que puso fin a su participación mundialista.

La llegada al Gremio abrirá una nueva etapa para el atacante, quien había desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en Portugal. Cabral buscará adaptarse al calendario brasileño y competir por un lugar dentro del ataque del equipo de Porto Alegre durante la segunda mitad de la temporada.

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