La selección de Senegal despide a Pape Thiaw tras eliminación del Mundial 2026

Thiaw, quien había asumido en 2024 y conquistó la Copa Africana de Naciones este año antes de su anulación, deja la selección después de una actuación irregular en la fase de grupos y una derrota en un partido que el equipo tenía parcialmente controlado

Thiaw se suma a la lista de seleccionadores destituidos | Reuters

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) anunció la destitución de Pape Thiaw como seleccionador nacional tras la eliminación del equipo en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. En un comunicado, la FSF indicó que, tras evaluar el desempeño deportivo y las perspectivas del equipo, consideraron necesario iniciar el procedimiento de remoción del técnico y de todo su cuerpo técnico “en aras del buen desarrollo del fútbol senegalés”. La decisión se produjo luego de la derrota ante Bélgica, un partido en el que Senegal estuvo arriba 2-0 en los últimos minutos del tiempo reglamentario, pero terminó perdiendo y quedando fuera del certamen.

Thiaw, de 45 años, había asumido la dirección técnica de Senegal en 2024 y condujo al equipo al título de la Copa Africana de Naciones, campeonato que posteriormente fue anulado por la Confederación Africana de Futbol, una resolución que la Federación senegalesa mantiene impugnada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Durante la fase de grupos del Mundial, Senegal también sufrió derrotas ante Francia y Noruega, situación que comprometió sus posibilidades de avanzar y se sumó a la decisión de la FSF de poner fin a su ciclo.

El comunicado de la Federación señaló que la evaluación consideró no solo los resultados en el Mundial, sino también la necesidad de renovar el proyecto deportivo de la selección, buscando mejorar el rendimiento del equipo en futuras competencias. La FSF enfatizó que la decisión fue tomada luego de un análisis exhaustivo y con la intención de garantizar el desarrollo del fútbol senegalés.

Con la salida de Thiaw, Senegal se suma a la lista de entrenadores que dejaron su selección tras la Copa del Mundo 2026. Entre ellos se encuentran figuras como Marcelo Bielsa en Uruguay, Julian Nagelsmann en Alemania, Javier Aguirre en México y Roberto Martínez en Portugal. Hasta ahora, trece técnicos nacionales han dejado sus cargos tras la competencia.

El caso de Thiaw refleja la exigencia de las federaciones africanas de contar con resultados inmediatos en torneos internacionales, a pesar de los logros previos. Su gestión incluyó el desarrollo de jóvenes talentos y la consolidación de un proyecto que buscaba el éxito a largo plazo, aunque la eliminación temprana truncó estos planes.

La FSF indicó que el proceso para nombrar un nuevo entrenador se iniciará de inmediato y se priorizará encontrar un técnico que pueda implementar una visión renovada para la selección, enfocada en mejorar el rendimiento en competencias continentales y mundiales. La salida de Thiaw abre la puerta a una reestructuración del equipo de cara al futuro.

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