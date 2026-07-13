Herediano vence a Alajualense con un golazo de Elías Aguilar y se queda con la Supercopa de Costa Rica

El resultado permitió al conjunto florense levantar su primer título de la nueva temporada.

Elías Aguilar, autor del gol del triunfo | IG: csherediano1921

Herediano comenzó la temporada 2026 con un nuevo título al derrotar 1-0 a Alajuelense en la final de la Supercopa de Costa Rica. El encuentro se disputó en el estadio José Rafael “Fello” Meza y reunió a los campeones de los dos últimos torneos nacionales. Con este triunfo, el conjunto florense sumó otro trofeo a sus vitrinas y confirmó el buen momento con el que cerró la campaña anterior.

El partido también representó el inicio oficial del calendario para ambos clubes. Mientras Herediano buscaba ampliar su historial en la Supercopa, Alajuelense afrontaba el estreno de Ismael Rescalvo como entrenador. El compromiso sirvió como una primera prueba antes del comienzo del Torneo Apertura y permitió evaluar el nivel competitivo de las dos plantillas.

Herediano levanta el título de la Super Copa. 🏆🟡🔴 pic.twitter.com/uwJR77G0mU — FUTV (@FUTVCR) July 13, 2026

Herediano marcó la diferencia en la recta final

Durante la primera mitad, el juego se desarrolló con pocas oportunidades de gol. Ambos equipos mostraron intensidad, aunque todavía evidenciaron el proceso normal de adaptación propio de la pretemporada. La posesión fue alternada y las defensas lograron neutralizar la mayoría de las aproximaciones en las áreas.

El desarrollo cambió en el complemento. Herediano asumió una postura más ofensiva y comenzó a generar mayor peligro sobre la portería defendida por Washington Ortega. Alajuelense también buscó espacios, pero tuvo dificultades para sostener ataques prolongados frente a un rival que ganó confianza con el paso de los minutos.

⏰ 81' Golazo de Elías Aguilar desde el tiro libre para poner arriba en el marcador a los heredianos. pic.twitter.com/b8Epz8uV0w — FUTV (@FUTVCR) July 13, 2026

La diferencia llegó al minuto 81. Elías Aguilar ejecutó un tiro libre con precisión y envió el balón al fondo de la red para establecer el 1-0. El guardameta rojinegro intentó reaccionar, pero no logró evitar el tanto que terminó definiendo el encuentro.

Tras el gol, Herediano administró la ventaja y controló los últimos minutos para asegurar el triunfo. Alajuelense adelantó sus líneas en busca del empate, aunque no encontró la claridad necesaria para llevar el partido a una definición diferente.

El resultado permitió al conjunto florense levantar su primer título de la nueva temporada y mantener la confianza después de conquistar el Clausura 2026. El equipo dirigido por José Giacone llegará motivado a sus próximos compromisos oficiales, incluido el duelo por la Recopa de Costa Rica que disputará el próximo viernes 17 de julio ante Saprissa.

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