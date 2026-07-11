Inglaterra va contra sus fantasmas en 11 de julio ante la Noruega de Haaland

La selección inglesa busca regresar a una semifinal de Copa del Mundo, pero enfrente tendrán a la sorpresiva Noruega comandada por un viejo conocido como Haaland

Inglaterra quiere avanzar a las semifinales nuevamente | Reuters

Los cuartos de final del Mundial continúan y este sábado los últimos dos boletos a semifinales se ponen en marcha. Uno de los duelos más atractivos de la Copa del Mundo es el que protagonizarán en Miami las selecciones de Inglaterra y Noruega. AQUÍ LA NOTA COMPLETA.