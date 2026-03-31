Técnico de Bolivia ilusiona previo al duelo clave ante Irak por un boleto al Mundial 2026: “Sería una locura”

Óscar Villegas transmite ilusión, promete apoyo social si clasifican y destaca el ambiente mundialista en México

La selección de Bolivia está a 90 minutos de romper una sequía de más de tres décadas sin Mundial, y la ilusión se ha instalado en el grupo previo a la final del repechaje intercontinental ante Irak, que se disputará en Monterrey. El técnico Óscar Villegas no ocultó la emoción por el momento que vive el equipo, destacando el crecimiento del proceso y la oportunidad histórica que tienen frente a sí.

El estratega incluso adelantó que, en caso de lograr la clasificación, buscaría retribuir el éxito con una acción social. “Lo que quieran, lo que me pidan… sería un sueño, una locura, pero me gustaría hacer algo, especialmente por gente que necesita. Algo por un hogar, por gente que lo requiera. Estar en un Mundial también significa otro tipo de situaciones y cuando uno tiene la posibilidad de recibir, lo ideal es dar”, expresó en conferencia de prensa.

Villegas también aprovechó para destacar la organización de México como sede mundialista, reconociendo la calidad de la infraestructura y el ambiente futbolero. “México está a la altura. Este estadio está quizás mejor que muchos de Europa y Asia, y aquí se vive el fútbol con mucha intensidad. Me alegra porque los sentimos cercanos y el cariño es muy grande”, comentó.

Dentro del plantel, la juventud marca el tono del grupo. El mediocampista Matheus Robson reconoció que el equipo aún no dimensiona completamente la presión del momento, algo que incluso considera positivo. “Somos el 90 por ciento jóvenes y todavía no nos damos cuenta de la carga que tenemos encima. Disfrutamos el proceso de estar aquí y hemos creado una familia; ahora sólo nos toca disfrutar”, afirmó.

El jugador también dejó claro que el equipo mantiene la mentalidad adecuada para afrontar el partido más importante de sus carreras. “Mañana es el partido más importante de nuestras vidas; hay que estar tranquilos, no nerviosos. Podemos comenzar perdiendo, pero no bajar los brazos como contra Surinam”, señaló.

Por su parte, Efraín Morales destacó un aspecto que podría inclinar la balanza a favor de Bolivia: el ritmo de competencia. “Nos da un poco de ventaja. La gente dice que vamos a estar cansados, pero para nosotros es ritmo con el equipo, más que otras selecciones, y eso nos va a ayudar”, explicó.

La intensidad, el espíritu de lucha y la unión del grupo han sido señaladas como las principales fortalezas de la “Verde”, que buscará aprovechar su momento para regresar a una Copa del Mundo tras 32 años de ausencia.

El partido ante Irak se disputará este martes a las 21:00 horas en el Estadio Monterrey, donde se definirá al último clasificado al Mundial 2026, en un duelo que puede marcar una nueva página en la historia del fútbol boliviano.

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