¡Quieren el Mundial 2026! Irak considera el duelo ante Bolivia el más importante en su historia reciente

Los jugadores del conjunto asiático esperan contar con el apoyo de la afición mexicana en el Gigante de Acero ante los sudamericanos

Rebin Sulaka sueña con disputar el Mundial 2026 | X: @IraqNT_EN

La selección de Irak entrenó en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León como parte de su preparación para el repechaje mundialista ante Bolivia. El equipo asiático disputará el partido este martes 31 de marzo en el Gigante de Acero a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro definirá al último clasificado a la Copa del Mundo de 2026, torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Portugal. Irak llega de manera directa a este compromiso, mientras que Bolivia obtuvo su lugar tras vencer 2-1 a Surinam en la repesca entre Conmebol y Concacaf.

Durante la sesión, los jugadores hablaron sobre la relevancia del partido y el objetivo que representa para el grupo. El defensa Rebin Sulaka señaló: “Por supuesto, es el partido más importante en nuestra historia de los últimos 40 años… porque podemos hacer historia el martes”.

El futbolista también hizo referencia al impacto que tiene este compromiso para el equipo y su entorno. “Todos están emocionados por este juego… este es el juego más importante que jugaremos en nuestra vida como futbolistas y para nuestro país”, afirmó Sulaka ante medios de comunicación.

El defensor indicó que el equipo mantiene la atención en su preparación para el duelo. “Lo importante es enfocarnos en nuestro funcionamiento, todos están preparados para este juego”, agregó sobre el trabajo realizado en los entrenamientos.

Por su parte, el mediocampista Mario Farji habló sobre el análisis previo del rival. “Vimos el partido ayer. El cuerpo técnico está preparando el partido ante Bolivia… vamos a intentar ir por el boleto a la Copa del Mundo”, comentó.

El conjunto iraquí cerrará su preparación en territorio mexicano antes de enfrentar a Bolivia. El ganador del encuentro obtendrá el último boleto disponible para la Copa del Mundo de 2026 y completará la lista de selecciones participantes.

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