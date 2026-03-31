¡Hasta 100 mil pesos! El precio para ver Irak vs Bolivia en Monterrey por el último boleto al Mundial 2026

Sin entradas disponibles a través de los canales oficiales de la FIFA, los precios en reventa se han disparado a solo unas horas del silbatazo inicial

¿Cuánto cuesta un boleto para el Irak vs Bolivia del repechaje? | Reuters

El partido entre Irak y Bolivia en Monterrey, que definirá el último boleto al Mundial 2026, ha generado una gran expectativa, al grado de que los precios de los boletos en reventa han alcanzado cifras muy elevadas, superando incluso los 100,000 pesos mexicanos para ingresar al Gigante de Acero.

En la plataforma oficial de la FIFA, las entradas para este duelo del Repechaje Internacional ya no se encuentran disponibles, lo que ha provocado que la única alternativa para asistir sea a través de sitios de reventa, donde la demanda ha elevado de forma considerable los costos.

De acuerdo con el portal StubHub, los boletos se ofrecen en un rango que va desde los 5,500 hasta los 127,000 pesos mexicanos, una diferencia marcada si se considera que el precio original en los canales oficiales rondaba apenas los 300 pesos.

El precio en reventa para el Irak vs Bolivia | StubHub

La ciudad de Monterrey vive un ambiente especial ante este encuentro, con una importante presencia de aficionados bolivianos que han viajado desde distintos puntos de Sudamérica y también desde Estados Unidos, con la ilusión de ver a su selección regresar a una Copa del Mundo tras 32 años de ausencia, desde su participación en Estados Unidos 1994.

Por su parte, la afición de Irak también ha respondido, con seguidores que han realizado largos trayectos desde Medio Oriente, algunos con viajes que superan las 30 horas, mientras que otros han aprovechado su cercanía desde territorio estadounidense para acompañar a su selección en este partido decisivo.

El conjunto asiático busca poner fin a una larga espera de 40 años sin disputar un Mundial, por lo que el duelo en Monterrey representa una oportunidad clave para volver a un escenario internacional.

El encuentro entre Irak y Bolivia se jugará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y será el último partido que definirá a uno de los participantes finales en la Copa del Mundo de 2026, que contará con 48 selecciones.

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