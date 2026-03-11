Irán ve “imposible” su participación en el Mundial 2026 por la guerra en Medio Oriente

El ministro de Deportes de Irán señaló que “no existen condiciones” para disputar la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos

Irán ve "imposible" su participación en el Mundial 2026

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, aseguró en una entrevista con IRIBNews que no ve viabilidad para que la selección de fútbol de su país participe en la Copa del Mundo de la FIFA que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. La declaración llega en un momento de tensión creciente, tras el reciente ataque de Estados Unidos e Israel en febrero, que resultó en la muerte del líder iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no existen condiciones para participar en la Copa del Mundo. A la vista de las medidas maliciosas adoptadas contra Irán, se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, declaró Donyamali.

La Copa del Mundo 2026 está programada para comenzar el 11 de junio, y la selección iraní está ubicada en el Grupo F, donde enfrentará a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Los partidos de fase de grupos se jugarían en Los Ángeles y Seattle, pero las tensiones políticas y bélicas complican la viabilidad de la participación.

Apenas el martes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, comentó que se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para discutir sobre los preparativos de la Copa del Mundo, así como sobre la situación en Irán y la clasificación de su equipo para el torneo.

“Hablamos sobre la actual situación en Irán y sobre el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos”, mencionó Infantino.

Asimismo, la Federación Iraní de Fútbol, liderada por Mehdi Taj, también ha hecho eco de la incertidumbre, sugiriendo incluso un posible boicot al evento deportivo. Taj recordó el reciente episodio relacionado con la selección femenil, que durante la Copa de Asia disputada en Australia optó por quedarse en el país después de que se les otorgaran visados humanitarios, lo que desató una polémica.

En este contexto, el presidente de la Federación Iraní también destacó la complejidad de enviar a la selección varonil a competir en un Mundial si las circunstancias políticas continúan siendo tan conflictivas. “¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia en Australia?”, cuestionó Taj.

¿Qué pasaría si Irán se retira del Mundial?

Si Irán decide retirarse del Mundial, enfrentaría severas consecuencias económicas y deportivas. Según el reglamento de la FIFA, las federaciones que se retiren en los 30 días previos a la competición deberán pagar una multa de 550,000 euros y reembolsar los fondos recibidos para la preparación del equipo, además de sufrir sanciones en futuras competiciones.

En caso de que Irán se retire, la plaza vacante podría ser ocupada por Irak, que aún debe disputar la repesca para el Mundial, o por los Emiratos Árabes Unidos, quienes perdieron en la última repesca. Este escenario generaría incertidumbre sobre la representación asiática en el torneo.

La situación de Irán sigue siendo incierta, y aunque algunos funcionarios han expresado su esperanza de participar, la postura del ministro de Deportes deja claro que las tensiones políticas y bélicas podrían hacer imposible la presencia de la selección iraní en la Copa del Mundo 2026.

