Jugadoras de Irán temen por su regreso y piden asilo en Australia tras la Copa Asiática

Cinco integrantes de la selección femenil de Irán solicitaron asilo en Australia después de quedar eliminadas de la Copa Asiática Femenil 2026. Las jugadoras abandonaron el hotel de concentración del equipo en Gold Coast y actualmente se encuentran bajo resguardo de la policía australiana mientras se analiza su situación migratoria y las condiciones de seguridad en caso de un eventual regreso a su país.

La selección iraní cerró su participación en el torneo el domingo con una derrota de 2-0 frente a Filipinas en el Gold Coast Stadium. Los goles de Sara Eggesvik y Chandler McDaniel dejaron al equipo en el cuarto lugar del Grupo A y sin posibilidades de avanzar a la siguiente fase del campeonato continental organizado por la Confederación Asiática de Fútbol.

De acuerdo con la periodista Raha Pourbakhsh, al menos siete jugadoras abandonaron el hotel del equipo después del partido, aunque cinco de ellas iniciaron formalmente el proceso para solicitar asilo y fueron trasladadas a un lugar seguro bajo custodia policial. La misma fuente señaló que familiares de tres de esas futbolistas habrían recibido amenazas.

El caso se originó desde el inicio del torneo. Antes del primer partido del equipo ante Corea del Sur, las futbolistas permanecieron en silencio durante el himno nacional iraní. En su país este acto fue interpretado por sectores oficialistas, como una señal de deslealtad en medio del contexto que vive Irán

Medios estatales calificaron a las futbolistas como “traidoras en tiempos de guerra”, lo que generó preocupación entre organizaciones y sindicatos de jugadores sobre posibles represalias si las integrantes del plantel regresaban al país. Al finalizar el partido frente a Filipinas, cientos de manifestantes rodearon el autobús de la selección a la salida del estadio en Gold Coast mientras gritaban consignas como “salven a nuestras chicas” y “dejenlas ir”.

Donald Trump y la FIFA se pronuncian

La intervención de Estados Unidos y su presidente Donald Trump, no se hizo esperar. A través de su red Truth Social, afirmó que sería un “grave error humanitario” permitir que las jugadoras fueran obligadas a regresar a Irán y señaló que Estados Unidos estaría dispuesto a ofrecerles asilo si Australia no lo hacía.

Horas después, Trump aseguró que habló con el primer ministro australiano Anthony Albanese y escribió que “ya habían sido atendidas”, mientras que otras integrantes del plantel podrían optar por regresar a su país.

Mientras tanto, FIFA confirmó a CNN Sports que mantiene comunicación con la Confederación Asiática de Fútbol y con las autoridades australianas para seguir la situación del equipo. El organismo señaló que la seguridad de la selección femenil de Irán es una prioridad mientras continúan las gestiones para determinar el futuro inmediato de las jugadoras que permanecen en Australia tras el torneo.

