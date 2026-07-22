Jozy Altidore: “Pochettino se tiene que quedar”

Publicado por Redacción Claro Sports

El exjugador de Villarreal y Puebla, mundialista con Estados Unidos en 2010 y 2014, reflexiona sobre el cierre de la Copa del Mundo, el ‘Team USA’ y la Leagues Cup

Pochettino lanza una advertencia tras el pase de Estados Unidos: "La calidad del equipo es increíble"
La reflexión de Altidore sobre Pochettino y el Mundial con USA | Reuters

La Copa del Mundo es historia. Es hora de la MLS y la Leagues Cup. Vuelta a la normalidad. Es hora, también, de reflexionar sobre el impacto que ha dejado el Mundial más grande de la historia y cómo impulsará a un país todavía reacio a aceptar al fútbol como parte suya, por prejuicio o por extrañeza. Jozy Altidore (Nueva Jersey, 1989) conoce todas las partes del fenómeno: jugó en España, país campeón del mundo, conoce la cultura futbolística más allá de Estados Unidos y vivió la Copa del Mundo en carne propia como futbolista. ¿Qué le depara a la Unión Americana y a la MLS a partir de ahora?

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