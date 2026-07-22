El Ratón Ayala se arrepiente del incidente con Dani Olmo tras la final del Mundial

El integrante del cuerpo técnico de Argentina explicó el cruce con el futbolista español y negó haberle dado un puñetazo

Ratón Ayala durante la final del Mundial 2026 | Reuters

Roberto Fabián Ayala, mejor conocido como el ‘Ratón’, habló por primera vez sobre el incidente que protagonizó con Dani Olmo después de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El exdefensor reconoció que su comportamiento no correspondió con la responsabilidad que ocupa dentro del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

El episodio ocurrió una vez concluido el partido en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey, cuando se registraron discusiones y empujones entre integrantes de ambas selecciones. La transmisión oficial no mostró el momento, pero una imagen captada desde las tribunas comenzó a circular en redes sociales.

En el video difundido se observa a Ayala durante un cruce con Olmo en medio del tumulto. Algunas versiones señalaron que el integrante del cuerpo técnico argentino había lanzado un puñetazo al futbolista español, situación que el propio exjugador negó días después.

“Estoy arrepentido. El lugar que ocupo es un lugar donde no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos”, declaró Ayala durante una entrevista concedida al programa Esports Migdia, de Valencia Capital Radio.

El Ratón explicó que su reacción surgió después de escuchar un comentario durante la discusión, aunque evitó revelar las palabras que provocaron el intercambio. “Fue una reacción a un dicho”, señaló al referirse al origen del incidente con el jugador de la selección española.

Ayala también rechazó que su acción se tratara de un golpe con el puño. “Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir”, afirmó durante la conversación con el medio valenciano.

El exdefensor sostuvo que inicialmente se acercó al grupo para intentar separar a los futbolistas y evitar que el conflicto aumentara. “En ese momento veo que hay una gresca y atinamos a buscar a nuestros jugadores y que no termine de esa manera porque no somos eso. Mi intención fue ir, separar y nada más”, explicó.

El colaborador de Scaloni adelantó que buscará disculparse directamente con Olmo en caso de coincidir nuevamente con él. “Si lo veo, le pido disculpas en persona”, expresó Ayala, quien también felicitó a España por el campeonato obtenido ante Argentina y consideró que la derrota deberá servir como aprendizaje para la selección albiceleste.

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