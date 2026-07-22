Checo Pérez estrenará mejoras de Cadillac en los frenos para el GP de Hungría

La escudería probará nuevos componentes en el MAC-26 para corregir los problemas de fiabilidad sufridos durante el Gran Premio de Austria

Checo Pérez y Cadillac continúan su temporada de debut en F1 | Reuters

Cadillac llevará modificaciones en el sistema de frenos del MAC-26 al Gran Premio de Hungría, donde Sergio ‘Checo‘ Pérez buscará completar la primera mitad de la temporada 2026 de Fórmula 1 con un resultado que permita al equipo acercarse a la zona de puntos. La carrera en el Hungaroring será la número 11 del calendario y la última antes del parón de verano.

La escudería estadounidense utilizará las prácticas del viernes para acumular kilómetros con los nuevos componentes, especialmente con los tambores de freno desarrollados después de los problemas registrados en Austria. En aquella competencia, Checo Pérez y Valtteri Bottas abandonaron durante las primeras vueltas debido a fallas relacionadas con este sistema.

Graeme Lowdon, jefe de Cadillac, explicó que el equipo realizará simulaciones de carrera y pruebas de resistencia para evaluar el funcionamiento de las piezas. “En particular, buscaremos sumar rodaje a los nuevos tambores de freno introducidos para aliviar el problema que tuvimos en Austria. Probaremos el MAC-26 al límite con una serie de simulaciones de carrera para que ambos pilotos puedan extraer el máximo rendimiento”, señaló.

El Hungaroring representa un examen para el sistema por la cantidad de curvas de baja y media velocidad, además de las frenadas constantes a lo largo de la vuelta. Cadillac espera que el trazado se adapte mejor a las características del MAC-26 que Spa-Francorchamps, aunque las temperaturas previstas también obligarán al equipo a controlar la refrigeración y el desgaste de los componentes.

“Es probable que Hungría sea otro fin de semana caluroso, pero en un circuito que tal vez se adapte un poco mejor a las características de nuestro auto que el de la semana pasada”, indicó Lowdon. El directivo reconoció el avance registrado durante las primeras diez carreras, pero admitió que la fiabilidad continúa como uno de los puntos de trabajo.

Checo: “Esperamos llegar al parón tras una buena actuación en Hungría”

Checo Pérez también se refirió al desafío que representa disputar varias carreras consecutivas en circuitos con características diferentes. “Es difícil ir de pista en pista, analizar nuestra última carrera, prepararnos para la siguiente, traer nuevas piezas mejoradas y luego sacar lo mejor de nosotros mismos cuando la temporada avanza a esta velocidad”, declaró el piloto mexicano.

El tapatío afirmó que Cadillac llega preparado para la última competencia antes del descanso. “El equipo está trabajando de forma cohesionada y esperamos llegar al parón de verano tras una buena actuación en Hungría”, añadió Pérez, quien todavía busca sumar el primer punto de la escudería en su temporada de debut.

Cadillac ha completado 836 vueltas y 4 mil 331 kilómetros durante sus primeras diez carreras en Fórmula 1. Sus monoplazas han recibido la bandera a cuadros en 13 de 20 participaciones, con ambos autos en la meta durante los Grandes Premios de China, Japón, Miami y Gran Bretaña.

El mejor resultado de la estructura hasta ahora corresponde al decimotercer lugar de Bottas en China. Checo Pérez tiene como mejores posiciones dos decimocuartos puestos, obtenidos en España y Gran Bretaña, mientras que abandonó las carreras de Canadá, Austria y Bélgica.

Bottas adelantó que las actualizaciones previstas para Budapest podrían formar parte de la última fase de desarrollo del MAC-26, antes de que Cadillac concentre una mayor cantidad de recursos en su monoplaza de 2027. El finlandés no participará en la primera práctica libre de Hungría, ya que su lugar será ocupado por Colton Herta durante una de las sesiones obligatorias destinadas a pilotos novatos.

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