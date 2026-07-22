¡No lo saquen! Jhon Arias, el más destacado de Colombia en el Mundial 2026

Según CIES Football, el volante de 28 de años fue el futbolista mejor calificado de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Jhon Arias, jugador de Colombia| Julio Aguilar (Getty Images via AFP)

La resaca de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue dejando cosas que analizar. Mientras en Colombia poco a poco vuelve el fútbol y deporte nacional, los hinchas de la Selección Colombia siguen golpeados y decepcionados por la pronta eliminación del Mundial 2026. No obstante, uno de los nombres con más apoyo siempre ha sido Jhon Arias.

Varios puntos a destacar tuvo el combinado amarillo, azul y rojo tras sus cinco partidos en la cita orbital. Daniel Muñoz se llevó el rotulo del goleador del equipo aún siendo lateral, Dávinson Sánchez el de mejor defensor, Gustavo Puerta el de la gran revelación y Jhon Arias el del más destacado y sacrificado.

Una de las grandes inconformidades de los seguidores ‘cafeteros’ era la constante sustitución del jugador del Palmeiras de Brasil por parte de Néstor Lorenzo. El entrenador argentino de la Selección Colombia estuviera jugando bien o mal, tomaba la decisión de retirar del campo al mediocampista de 28 años.

Jhon Arias, el cambio inentedible de la Selección Colombia

Así como la CIES Football, reveló el ranking de jugadores sub 23 más destacados de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Donde Gustavo Puerta ocupó la séptima posición. También hizo lo propio a nivel global con todos los deportistas participantes. En el listado de mejores futbolistas del Mundial 2026, Jhon Arias dijo presente en el top 10.

Jhon Arias, destacado en Colombia | CIES Football | Hinchas Colombia

Solo tres sudamericanos fueron incluidos en este ranking y el único colombiano fue Jhon Arias. Con una calificación promedio de 84.4, el futbolista de Palmeiras ocupa la décima casilla del escalafón. Ahora bien, increíblemente, este jugador fue sustituido en cuatro de los cinco partidos de Colombia en la cita orbital.

El debut de la Selección Colombia contra Uzbekistán fue el único partido que el nacido en Quibdó estuvo presente durante los 90 minutos. De resto, fue sustituido después del minuto 65 ante Suiza, Ghana, Portugal y República Democrática del Congo. Vale la pena destacar que, su rendimiento no solo se quedó en buena circulación de balón, sacrificio y presión. Sino que se vio traducido en el gol de la clasificación a los octavos de final.

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