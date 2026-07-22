Olimpia vs Motagua en vivo: dónde mirar la Supercopa de Honduras 2026

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Olimpia Motagua, Supercopa Honduras, en vivo y en directo | Claro Sports

La temporada 2026-2027 del fútbol hondureño comenzará con un partido de alto voltaje. Olimpia y Motagua se enfrentarán este jueves 23 de julio en el Estadio Nacional Chelato Uclés para disputar la primera edición de la Supercopa de Honduras, un duelo que reunirá a los dos últimos campeones de la Liga Nacional en busca del primer título oficial del semestre.

Olimpia afronta este compromiso tras conquistar el Apertura 2025 y con una plantilla renovada bajo el mando del técnico uruguayo Eduardo Espinel. El conjunto albo incorporó varios futbolistas, quienes buscarán estrenarse oficialmente con un título pese a los resultados adversos obtenidos durante la pretemporada.

Por otra parte, Motagua que llega con la confianza de haber levantado el Clausura 2026, luego de imponerse a Marathón en la final. El equipo dirigido por Javier López mantuvo la base del plantel campeón y buscará confirmar su buen momento conquistando una nueva copa en un clásico que marcará el inicio de una temporada con grandes expectativas para ambos clubes.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Olimpia vs Motagua de la final de la Supercopa de Honduras?

El encuentro entre Olimpia y Motagua se disputará el jueves 23 de julio a las 7:00 pm en el estadio Nacional Chelato Ucles. Todas las acciones del partido se podrá seguir en vivo y en directo a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Olimpia vs Motagua hoy

Ni Olimpia ni Motagua cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la Supercopa de Honduras. Se estima que Eduardo Espinel y Javier López no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los partidos de pretemporada.

Olimpia: Onan Rodríguez; Edwin Lobo, Emanuel Hernández, Cristian Canales, Félix García, Emanuel Cuello; Raúl García, Jamir Maldonado, Edwin Rodríguez; Jorge Benguché y Yustin Arboleda. DT: Eduardo Espinel.

Motagua: Marlon Licona; Cristopher Meléndez, Pablo Cacho, Valerio Marinacci, Jhen Clever Portillo; Gabriel Palma, Rodrigo Gómez, Alejandro Reyes, Jorge Serrano; Jesús Batiz y Aarón Barrios. DT: Javier López.

Antecedentes y últimos resultados del Olimpia vs Motagua en Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Olimpia y Motagua:

12 de abril de 2026 | Motagua 0-1 Olimpia | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 22 de febrero de 2026 | Olimpia 0-1 Motagua | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 20 de diciembre de 2025 | Motagua 1-1 Olimpia | Triangular Torneo Apertura 2025

| Triangular Torneo Apertura 2025 17 de diciembre de 2025 | Olimpia 2-0 Motagua | Triangular Torneo Apertura 2025

| Triangular Torneo Apertura 2025 16 de octubre de 2025 | Olimpia 2-2 Motagua | Torneo Apertura 2025

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