Atlante se desmarca del ascenso y advierte al América: “No venimos de paseo”

Atlante recibe al América en su regreso como local a la Liga MX. Escalante defendió el proyecto y Bermúdez advirtió que los Potros competirán por la Liguilla

Atlante prepara su presentación como local en el Apertura 2026 con un partido que concentra parte de la atención de la jornada 2. Los Potros de Hierro recibirán al América el viernes 24 de julio, a las 21:00 horas, en el Estadio Azteca, escenario al que regresan como anfitriones de Primera División después de más de 12 años.

El conjunto dirigido por Miguel Herrera buscará recuperarse de la derrota por 2-1 ante Necaxa, mientras que las Águilas llegarán después de vencer 1-0 al Querétaro. En la conferencia previa al encuentro, Emilio Escalante y Christian Bermúdez expusieron los objetivos deportivos e institucionales del club azulgrana, que no pretende limitarse a celebrar su retorno al máximo circuito.

Christian Bermúdez anticipa un partido intenso ante América

Christian Bermúdez reconoció que enfrentar al América representa una oportunidad para medir el alcance del proyecto en uno de los partidos con mayor exposición de la fecha. El ‘Hobbit’ señaló que este tipo de encuentros generan una motivación adicional entre los futbolistas, pero aclaró que el equipo deberá acompañar esa emoción con orden táctico e intensidad. “Todos sabemos que son partidos muy intensos y que a cualquier jugador le gusta disputar. Son encuentros que visten, con muchos reflectores y ante un rival que siempre es protagonista. Nosotros tenemos que hacer un gran trabajo. Se ha trabajado muy bien desde hace algunos meses y el equipo se adapta cada vez mejor”, explicó Bermúdez.

El mediocampista consideró que el Atlante deberá mostrar en el campo los conceptos trabajados por Miguel Herrera desde el inicio de la pretemporada. Más allá del ambiente que se espera en el inmueble, Bermúdez pidió competir con concentración y demostrar que el plantel está preparado para afrontar compromisos de esta exigencia. “Tenemos que hacer un partido muy intenso. La mano de Miguel se debe ver reflejada en el aspecto táctico para enfrentar este tipo de encuentros. Cualquier jugador está motivado por estar en Primera División y esa debe ser nuestra principal motivación. Después vienen estos partidos que visten, en los que uno quiere demostrar que está hecho para esta clase de retos”, agregó.

El duelo también marcará el regreso del enfrentamiento entre Potros y Águilas a la Liga MX. Su antecedente más reciente en el máximo circuito se registró el 1 de febrero de 2014, cuando América ganó por 1-0 con una anotación de Miguel Layún.

El regreso del Atlante a la Liga MX también representa una oportunidad para acercarse a una nueva generación de aficionados. Emilio Escalante Jr. explicó que, además de conservar a la afición histórica del club, la directiva busca aprovechar el interés que dejó el Mundial de 2026 para conectar con jóvenes que hoy buscan un equipo con el cual identificarse. Recordó que durante la etapa en la Liga de Expansión se implementaron iniciativas para atraer familias, como permitir el acceso gratuito a niños de hasta 12 años.

“Una persona alguna vez me dijo que las cosas son complicadas solamente si tú así lo crees. Vamos a trabajar paso a paso. Estuvimos fuera 12 años, pero somos un equipo con mucha historia. Hoy encontramos una gran área de oportunidad para acercarnos a las nuevas generaciones. Durante años la liga ha sido un poco repetitiva y nuestro regreso les ofrece una opción distinta. El Mundial dejó una fiebre futbolera y en redes sociales se ve a mucha gente preguntando: ‘Ya terminó el Mundial, ¿ahora a qué equipo le voy?’. Tenemos que aprovechar ese momento, presentarnos, hacer bien las cosas dentro y fuera de la cancha. Estoy seguro de que mucha gente nueva se va a identificar con nosotros, le va a gustar vivir los viernes botaneros y formar parte del ADN azulgrana.”

“No venimos a estar por estar”: el objetivo es competir por el título

Bermúdez dejó claro que la misión del Atlante no termina con ocupar nuevamente un lugar entre los 18 clubes de la Liga MX. El futbolista aseguró que el equipo no llega de paseo ni con la intención de observar qué sucede durante el campeonato, pues la meta inicial será avanzar a la Liguilla y competir por el título. “Más allá de si hay nombres o no, la encomienda siempre es hacer un gran torneo. Al final todos somos jugadores de fútbol y, si queremos llegar a niveles más altos, el primer reto es con nosotros mismos, en los entrenamientos y en las pruebas que aparecen durante cada jornada”, declaró.

El “Hobbit” insistió en que la exigencia debe comenzar dentro del plantel. Para el referente azulgrana, el regreso a Primera División debe estar acompañado por resultados y por una mentalidad que permita competir ante los clubes con mayor presupuesto o experiencia en la categoría. “No venimos a estar por estar. La encomienda y el reto consisten en hacer un gran torneo, estar entre los equipos clasificados a la Liguilla y disputar el campeonato. No podemos llegar con la mentalidad de esperar a ver qué pasa”, sostuvo.

Bermúdez añadió que cualquier participante debe comenzar una competencia con la intención de ganarla, aunque reconoció que el proceso deberá avanzar jornada tras jornada. “En cualquier circunstancia del deporte, cuando comienzas un torneo buscas un campeonato. Sabemos que es un reto muy grande. Este equipo se caracteriza por afrontar desafíos y debemos ir paso a paso. Primero hay que aspirar a la liguilla y, cuando estemos ahí, buscar el título. Para eso estamos trabajando”.

Emilio Escalante se desmarca de los clubes que ya no podrán ascender

Los Potros de Hierro enfrentan al América en el Azteca | Imago7

Uno de los temas abordados durante la conferencia fue la eliminación del ascenso y descenso establecida en el Reglamento de Competencia para la temporada 2026-2027. La norma señala que los clubes de la Liga de Expansión no podrán subir a la Liga MX, mientras que los equipos del máximo circuito tampoco perderán la categoría.

Ante este escenario, Emilio Escalante evitó hablar en nombre de los demás integrantes de la Liga de Expansión y se concentró en el proceso que siguió el Atlante. El presidente sostuvo que su institución trabajó durante años para construir una estructura financiera, administrativa y deportiva capaz de regresar a Primera División, aun cuando el ascenso permanecía cerrado. “Yo puedo hablar por el Atlante y por mi persona. Cuando llegué también estaba cerrado el ascenso y descenso, y nunca se abrió. Nosotros buscamos la puerta. Primero teníamos que estructurarnos y hacer un proyecto que realmente le interesara a la Federación, que pudiéramos presentar y que fuera sostenible”, manifestó.

Escalante explicó que el primer paso de su administración consistió en ordenar las finanzas del club y crear una base que no dependiera de aportaciones externas. De acuerdo con el directivo, la inversión utilizada para desarrollar las instalaciones y sostener la operación del Atlante provino de recursos propios. “Desde que llegamos y estamos al frente del club, lo primero fue poner en orden las finanzas y hacer una estructura adecuada. El Atlante no ha tenido ningún apoyo de gobierno ni otro financiamiento que no sea propio. Invertimos en infraestructura y hoy ustedes pueden verla”, apuntó.

Escalante también marcó distancia respecto de los clubes que esperaban el regreso automático del ascenso y señaló que cada institución deberá encontrar una ruta para llegar al máximo circuito. Su postura coincide con lo expresado en otros espacios, donde defendió la seriedad y estabilidad del proyecto azulgrana. “Al final, el que quiera estar tiene que trabajar y luchar por estar. Deben ser equipos a los que realmente les interese el fútbol y que no vengan únicamente por ciertos compromisos o por situaciones que no corresponden al deporte”, declaró.

Escalante reconoció que durante su paso por la división de ascenso apoyó algunas decisiones y se opuso a otras, una postura que, según relató, provocó críticas contra la institución. Sin embargo, consideró que el retorno del Atlante demuestra que el trabajo fuera de la cancha también puede abrir oportunidades. “En su momento estuve de acuerdo con algunas situaciones y con otras no. Lo dejé muy claro y nos atacaron de todas formas. Hoy demostramos que el Atlante venía con un proyecto serio y sólido para llegar a Primera División. El que quiera estar, si trabaja y hace las cosas como deben hacerse, podrá tener una oportunidad en el futuro”, sentenció.

Atlante quiere volver a aportar jugadores a la selección mexicana

Además de competir en el Apertura 2026, la directiva pretende recuperar una de las funciones históricas del club: la formación de futbolistas mexicanos. Escalante calificó el proyecto como ambicioso y señaló que uno de sus objetivos consiste en colocar nuevamente jugadores del Atlante en la selección nacional mayor.

El dirigente aclaró que el proceso apenas comienza y que la prioridad será construir un plantel capaz de competir en la Liga MX. Una vez consolidada esa base, la directiva espera que el trabajo de Miguel Herrera y su cuerpo técnico permita desarrollar elementos con posibilidades de llegar al representativo nacional. “Estamos iniciando y para cualquier equipo es un orgullo tener jugadores en la selección. Vamos a trabajar fuerte para conseguirlo. Primero debemos formar un conjunto que realmente sea competitivo y después buscar que el trabajo del técnico y de todo su equipo nos lleve a tener, con el tiempo, futbolistas en la selección mayor”, indicó.

El presidente destacó que el club ya cuenta con tres jugadores considerados por una selección mexicana con límite de edad. Aunque esas convocatorias modificaron la planeación del comienzo del torneo, Escalante afirmó que la institución debe tomar esa situación como una señal del potencial que existe en el plantel. “Tenemos tres jugadores que llegaron y están con la selección sub 23. Contábamos con ellos para este arranque en Primera División, pero la selección nos los quitó y no queda más que esperar. Debemos sentirnos orgullosos”, concluyó.

El partido contra América será la primera prueba del Atlante como local en esta nueva etapa. Para la directiva y el vestidor, el regreso no debe reducirse a un acto simbólico: el objetivo es competir, construir una estructura estable y recuperar un lugar dentro del desarrollo del fútbol mexicano.

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