Julián Quiñones confirma su impacto en el Mundial con un registro que lo coloca entre la élite ofensiva

El atacante demostró ser capaz de asociarse, crear espacios y generar peligro tanto con el balón como con movimientos sin posesión

Quiñones brilla y suma tres goles en el Mundial 2026 con México. Imago 7

Julián Quiñones volvió a aparecer entre los jugadores más influyentes del Mundial 2026, esta vez gracias a su capacidad para generar peligro dentro del área rival. De acuerdo con los registros de SofaScore, el delantero mexicano firmó tres pases clave en el duelo de octavos de final frente a Inglaterra, la cifra más alta entre los futbolistas que disputaron esa ronda. Su actuación no solo quedó reflejada en el gol que marcó ante los ingleses, sino también en su participación constante en la creación de oportunidades, consolidándose como uno de los atacantes con mayor incidencia ofensiva en lo que va del torneo.

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