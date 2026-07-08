Zverev y Fery se citan en semifinales de Wimbledon; Djokovic y Sinner chocarán por el otro boleto

El británico, la gran sorpresa del torneo pues es el número 114 del mundo y llegó por invitación

Las semifinales de Wimbledon 2026 quedaron definidas con dos duelos de alto impacto en el All England Club. Por un lado, Alexander Zverev enfrentará al británico Arthur Fery; por el otro, Novak Djokovic se medirá directamente con Jannik Sinner en una llave que promete máxima tensión rumbo a la final.

Zverev, segundo cabeza de serie, confirmó su lugar entre los cuatro mejores tras vencer a Taylor Fritz por 6-4, 6-4 y 6-2. El alemán impuso condiciones ante un rival que no pudo competir al ritmo esperado por las molestias que ha arrastrado en la rodilla derecha durante la temporada.

Zverev se mete a semifinales en Wimbledon | REUTERS/Toby Melville

El triunfo tiene un peso especial para Zverev, quien disputará por primera vez una semifinal de Wimbledon. Además, alcanza su duodécima semifinal de Grand Slam y se convierte en el quinto alemán de la Era Abierta que llega a esta instancia en el torneo londinense, después de Boris Becker, Michael Stich, Rainer Schüttler y Tommy Haas.

Su avance también puede mover el ranking ATP. En caso de alcanzar la final del domingo, Zverev superaría a Carlos Alcaraz en puntos, un cambio que podría tener impacto directo en los próximos sorteos, especialmente con el US Open cada vez más cerca.

Del otro lado estará Arthur Fery, la gran historia local del torneo. El británico, invitado por la organización, derrotó al italiano Flavio Cobolli por 6-4, 7-6 (4) y 6-0, respaldado por una grada que lo empujó durante todo el encuentro.

Fery se convirtió en el quinto jugador británico en alcanzar las semifinales de Wimbledon en la Era Abierta, junto a Andy Murray, Tim Henman, Roger Taylor y Cameron Norrie. También es apenas el segundo invitado que llega tan lejos en el torneo, después de Goran Ivanisevic en 2001.

La otra semifinal reunirá a Novak Djokovic y Jannik Sinner, dos de los nombres más fuertes del circuito. El serbio buscará extender su historia en el césped londinense, mientras que el italiano llega como uno de los principales favoritos por su regularidad y nivel reciente.

Así, Wimbledon entra en su recta final con dos cruces definidos: Zverev vs Fery y Djokovic vs Sinner. Cuatro caminos distintos, pero un mismo objetivo: alcanzar la final del domingo y pelear por el título en la Catedral del tenis.

Te puede interesar: