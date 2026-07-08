¿Cómo les fue a los colombianos en el Tour de Francia 2026 hoy 8 de julio? Resultados y posiciones

Fernando Gaviria no tuvo fortuna en el embalaje final y se quedó en el top 20 de la quinta fracción.

Egan Bernal, ciclista colombiano | REUTERS

Olav Kooij fue el ganador del día en la quinta fracción. A pesar del cierre un poco desnaturalizado, por cuenta de masivas caídas en los kilómetros finales, el neerlandés se impuso en la primera batalla de embaladores en el Tour de Francia. En cuanto a los favoritos de la general, no hay novedades en medio de cierta reserva para la alta montaña.

Isaac del Toro, quien llegó con el pelotón a la par de su compañero Tadej Pogacar, se mantiene sin dificultades en el top 10 de la Grande Boucle. Sin duda, es el mejor latinoamericano hasta la fecha en el ranking acumulado, pero se espera que los colombianos también aparezcan en las fracciones clave. Hoy quizá era el día para Fernando Gaviria, pero una colisión cambió los planes de su escuadra (Caja Rural – RGA Seguros).

Colombianos en el Tour de Francia 2026: resultados y en qué posición quedaron hoy 8 de julio

Gaviria, en efecto, fue el mejor de los colombianos en la actual etapa. El pedalista de la escuadra ibérica cerró en la posición 17, ostentando el mismo tiempo de Kooij en el embalaje final. Sergio Higuita, Egan Bernal y Harold Tejada llegaron a la par de Tadej Pogacar en un denso lote a 14 segundos del ganador del día.

La clasificación general no presentó mayores cambios. Sergio Higuita se mantiene de 22° a 11:16 del maillot amarillo. Bernal y Tejada escalaron una posición y quedan a la expectativa del rendimiento en la montaña.

Sergio Higuita – XDS Astana Team – 22° a 11:16.

Egan Bernal – Netcompany INEOS – 26° a 12:08.

Harold Tejada – XDS Astana Team – 28° a 12:31.

Einer Rubio – Movistar Team – 73° a 38:30.

Fernando Gaviria – Caja Rural Seguros RGA – 163° a 1:11:00.

¿A qué hora salen mañana los colombianos en la Etapa 6 del Tour de Francia 2026?

Este jueves retorna la alta montaña con un recorrido de 186.2 kilómetros entre Pau y Gavarnie-Gédre. Habrá cinco picos en total, destacándose un pico de primera categoría en el Col d’Aspin, uno de categoría especial en el COl du Rourmalet y el final en alto de segundo rango. Se estima que los corredores salgan a las 5:40 de la mañana (hora COL) y el ganador llegue a meta sobre las 11:30.

¿Quién transmite el Tour de Francia 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

Usted podrá seguir en Colombia todos los detalles de la Grande Boucle a través de ESPN y Disney+ en su plataforma streaming. Después de las 8:00 de la mañana, las señales de RCN y Caracol TV transmitirán la carrera. De igual modo, apenas inicie la etapa, en Claro Sports puede consultar todas las impresiones minuto a minuto.

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