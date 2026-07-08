Se confirma lo peor para Jordan Henderson: El festejo que terminó en pesadilla

La lesión ocurrió después del triunfo ante México, cuando intentó saltar una valla publicitaria

Se confirmaron los peores pronósticos para Jordan Henderson en el Mundial 2026. El mediocampista de Inglaterra quedó fuera de lo que resta del torneo después de sufrir una lesión en los festejos posteriores al triunfo 3-2 ante México en los octavos de final, un resultado que llevó a los Tres Leones a la ronda de cuartos. El futbolista fue descartado para el resto de la campaña mundialista tras caer al intentar saltar una valla publicitaria en el Estadio Ciudad de México.

El accidente ocurrió después del partido contra la selección mexicana, cuando el plantel inglés celebraba la clasificación con sus aficionados. Henderson, jugador de 36 años y actual integrante del Brentford, sufrió una caída que derivó en una fractura en el brazo izquierdo, de acuerdo con reportes publicados en México y España. El futbolista intentó brincar una valla publicitaria y terminó con una lesión que requirió atención médica inmediata.

La gravedad del golpe quedó reflejada en las palabras del padre del futbolista, quien habló sobre el estado del brazo tras el accidente. El entorno de Henderson confirmó que el jugador “se lo destrozó por completo”, en referencia al daño sufrido en el antebrazo izquierdo. El mismo reporte indicó que la intervención quirúrgica salió bien, que el jugador tendrá que guardar reposo y que permanecerá bajo observación médica.

La baja llega en un momento clave para Inglaterra, que ya prepara el duelo de cuartos de final ante Noruega. Henderson forma parte de los contratiempos del equipo inglés antes de esa eliminatoria, junto con la situación física de Reece James y la suspensión de Jarell Quansah. El ganador del cruce entre Inglaterra y Noruega avanzará a semifinales para enfrentar al vencedor del Argentina vs Suiza.

Henderson durante el Mundial 2026 | IMAGN IMAGES via Reuters

Aunque Henderson no había tenido un papel protagónico en minutos durante el torneo, su ausencia representa la pérdida de un futbolista con peso en el vestidor y experiencia en instancias internacionales. Apenas había disputado seis minutos ante Panamá, pero que se mantendrá con la selección inglesa hasta el final de la competencia, pese a la operación y al proceso de recuperación.

El caso también dejó una imagen poco habitual para una lesión mundialista: no ocurrió durante una jugada, sino en una celebración. Inglaterra acababa de eliminar a México en un partido marcado por tensión, goles y un cierre de eliminación directa, pero la clasificación terminó acompañada por una baja inesperada.

Con Henderson fuera del Mundial 2026, Inglaterra deberá ajustar su gestión de plantilla en una fase donde cada ausencia cambia el margen de maniobra. El equipo inglés enfrentará a Noruega con la presión de buscar semifinales, mientras el mediocampista inicia su recuperación tras un accidente que transformó una celebración por el pase ante México en una de las noticias médicas del torneo.

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