La altura de CDMX complica a Inglaterra: Pickford evidencia el reto

Previo al México vs Inglaterra, la altitud de la Ciudad de México genera retos físicos para Inglaterra y evidencia en Jordan Pickford

Jordan Pickford sufre por la altura antes del duelo ante México. Imago 7

Jordan Pickford, portero de Inglaterra, evidenció las dificultades que puede generar la altitud de la Ciudad de México durante el entrenamiento previo al partido de octavos de final ante México en el Mundial 2026. En la práctica en las instalaciones de Cantera de Pumas, el guardameta solicitó una pausa para recuperar el aliento, demostrando cómo los más de 2,200 metros sobre el nivel del mar afectan incluso a jugadores experimentados.

La situación ha generado debate sobre si la altitud podría influir en el rendimiento del equipo inglés frente al Tricolor, que ha demostrado solidez y adaptación en los dieciseisavos de final. Tuchel y su cuerpo técnico han implementado estrategias para mitigar los efectos de la altura, ajustando cargas físicas y preparando tácticas para que Inglaterra mantenga el control del partido pese al desafío ambiental. LEE LA NOTA COMPLETA

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