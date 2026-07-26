España

Luis de la Fuente: “No hay medio que juegue mejor el balón que Cubarsí y Laporte”

Publicado por Redacción Claro Sports

Luis de la Fuente es el nombre propio del fútbol mundial, líder absoluto de un equipo que ha ganado Eurocopa y Mundial con un juego envidiado en todo el planeta

Luis de la Fuente | Reuters
Luis de la Fuente alaba a Cubarsí y Laporte. | Reuters

Luis de la Fuente ha pasado, en apenas cuatro años, de ser un seleccionador al que se puso en duda por su escaso currículum… a convertirse en el técnico más valorado de la actualidad. Tras una extensa carrera en las categorías inferiores de la Federación Española, tomó las riendas de la absoluta para llevarla a la cima en la Nations League, la Eurocopa y, ahora, el Mundial. El carácter afable y conciliador del entrenador riojano no oculta su férreo convencimiento en una idea futbolística y en su mantra de elegir “buenos jugadores y buenas personas”. Un método que ha permitido a España estar 38 encuentros consecutivos sin perder y a realizar un Mundial impoluto. Días después de haber inscrito su nombre en la historia del fútbol, el seleccionador reflexiona en AS sobre el pasado, el presente y el futuro del equipo nacional. AQUÍ LA NOTA COMPLETA

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