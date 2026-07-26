Luis de la Fuente: “No hay medio que juegue mejor el balón que Cubarsí y Laporte”
Luis de la Fuente es el nombre propio del fútbol mundial, líder absoluto de un equipo que ha ganado Eurocopa y Mundial con un juego envidiado en todo el planeta
Luis de la Fuente ha pasado, en apenas cuatro años, de ser un seleccionador al que se puso en duda por su escaso currículum… a convertirse en el técnico más valorado de la actualidad. Tras una extensa carrera en las categorías inferiores de la Federación Española, tomó las riendas de la absoluta para llevarla a la cima en la Nations League, la Eurocopa y, ahora, el Mundial. El carácter afable y conciliador del entrenador riojano no oculta su férreo convencimiento en una idea futbolística y en su mantra de elegir “buenos jugadores y buenas personas”. Un método que ha permitido a España estar 38 encuentros consecutivos sin perder y a realizar un Mundial impoluto. Días después de haber inscrito su nombre en la historia del fútbol, el seleccionador reflexiona en AS sobre el pasado, el presente y el futuro del equipo nacional. AQUÍ LA NOTA COMPLETA